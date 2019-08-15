Два человека погибли в столкновении ВАЗ и «Хендэ» в Вологодском районе

15.08.2019 [Происшествия]
Два человека погибли в столкновении ВАЗ и «Хендэ» в Вологодском районе

В Вологодском районе столкнулись ВАЗ и "Хендэ": оба водителя погибли. ДТП произошло вчера в 18:29 на 17 км автодороги Вологда – Норобово.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 55-летний за рулем "Хендэ Солярис" допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21214, под управлением 50-летнего вологжанина.

- В результате ДТП оба водителя скончались на месте до приезда скорой помощи, - говорится в сообщении.

Ранее Newsvo сообщал, что ДТП с двумя погибшими на прошлой неделе произошло в Устюженском районе. Там иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево: погибли два пассажира.

Тэги: ДТП, гибель людей
Фото пресс-службы областного УМВД

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