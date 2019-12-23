Кандидатам от "Яблока" в Вологде возместят издержки по искам кандидатов от ЛДПР

Вологодский городской суд передал в службу судебных приставов исполнительные листы на четырех кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы от ЛДПР, которые пытались снять с выборов кандидатов от "Яблока" в августе этого года.

Напомним, всего было подано четыре иска, написанных как под копирку. В них кандидаты от ЛДПР утверждали, что представителей партии «Яблока» Дмитрия Тарасова, Любовь Крыксу, Алексея Никитина и Александра Свитина якобы зарегистрировали неправомерно. Последние считают, что иски поданы техническими кандидатами, «расчищающими путь» для единороссов.

Городской суд подтвердил, что кандидаты от "Яблока" были зарегистрированы без нарушений. Теперь представителя ЛДПР, подававшим иски, придется возмещать им судебные расходы.

- Теперь за эту «техническую работу» кандидатам от ЛДПР придется заплатить из личного кармана, – прокомментировал ситуацию председатель регионального отделения партии "Яблоко" Дмитрий Тарасов.

О том, кто именно подавал иски и кто на этих округах баллотировался от «Единой России», Newsvo подробно писал в материале «Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России».

Отметим, что один из подавших иски кандидатов от ЛДПР в итоге стал депутатом Вологодской гордумы. Это электромонтер ВПЗ Иван Шамгин. По данным Newsvo, полученным из собственных источников, кандидат от "Единой России" на этом округе был "неугоден" для некоторых депутатов. Трое других - это Александр Михайлов, который работает в правительстве Вологодской области (помощник депутата Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Сергея Каргинова), инженер-программист ВоГУ Наталия Блохина и 24-летний Дмитрий Чеплагин, который подавался в депутаты как безработный и публиковал в это время на аватаре в соцсети свое фото рядом с белым "Поршем". При этом все трое одновременно баллотировались не только в Вологодскую гордуму, но и в Волгоградскую областную думу.

В судебных делах по снятию кандидатов от "Яблока" всех истцов от ЛДПР представляла стажёр адвокатской коллегии и по совместительству председатель участковой избирательной комиссии № 293 Инга Смекалова. 1 сентября 2019 года после скандала территориальная избирательная комиссия г. Вологды освободила ее от обязанностей в связи с нарушениями в ходе досрочного голосования. В частности, 30 августа на избирательных участках 293 и 294 проголосовали одни и те же избиратели.