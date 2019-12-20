В Вологде упала еще одна ёлка

20.12.2019 [Общество]

19 декабря в Вологде упали сразу две ёлки, установленные в рамках контрактов по новогоднему украшению города. Напомним, днем свалилась 15-метровая искусственная ель на площади Революции – металл в месте крепления ствола к основанию не выдержал сильных порывов ветра и согнулся. В тот же день вечером упала ещё одна ель, живая, - на улице Конева.

«Она упала вчера вечером. Когда подрядчик объезжал и смотрел все ёлки, он по новой её закрепил и поднял», - рассказали NewsVo в пресс-службе городской администрации.

 Падение деревьев в администрации объяснили, в частности, отсутствием снега:

«Раньше делали снеговую подушку. А сейчас снега нет, и укрепляют только бетоном, поэтому из-за порывов ветра деревья кренятся и могут упасть».  

В пресс-службе также добавили, что от сильного ветра накренилась ель в микрорайоне Лоста. Эта проблема была также устранена подрядчиком.

Напомним, за установку деревьев на Конева и в Лосте отвечает вологодское ООО «Стройкомсервис», а за ель на площади Революции - ООО «Компания «Амалкер» из Санкт-Петербурга. Об этих контрактах Newsvo подробно писал в начале декабря.

Отметим, что в предыдущие годы ствол ёлки на площади Революции вставляли в трубу, врытую в асфальт, а в этом году дерево почему-то поставили на асфальт и сверху придавили его основание бетонными блоками.

Тэги: новый год

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