Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик

19.12.2019 [Общество]

В Вологде специалисты департамента городского хозяйства осмотрели искусственную ель, которая 19 декабря упала на площади Революции. Подрядчику придется ее заменить.

- В ходе осмотра было выявлено, что не выдержали металлические элементы крепления, в результате чего произошло падение, - рассказал представитель департамента Алексей Шумилов. Он добавил, что установленная ель по контракту должна соответствовать всем ветровым нагрузкам. Несмотря на это, металл в месте крепления ствола к основанию не выдержал сильного ветра и согнулся.

Напомним, 15-метровую искусственную новогоднюю ель на площади Революции установило ООО «Компания «Амалкер» из Санкт-Петербурга в рамках контракта, заключенного с администрацией Вологды. Подрядчик продолжает вести работы по украшению города, так как организация не уложилась в установленные договором сроки.

Мэр Сергей Воропанов после инцидента на площади Революции заявил, что восстановить эту елку не получится. Алексей Шумилов пояснил, что ее разберут и увезут на склад. По его словам, подрядчик признал свою ошибку и выразил готовность в кратчайшие сроки выехать и заменить ель и устранить недостатки конструкции.

При этом в администрации города не исключают возможности установки на площади Революции живой ели - решение ещё не принято.

Всю ответственность за установленную ель несёт подрядная организация, поскольку работы не были приняты. «Не оплачены, не приняты, ничего не подписано и данные работы приниматься не будут», - сказал Алексей Шумилов.

Отметим, что по контракту эту ель должны были украсить небьющимися шарами. Однако при падении дерева они разбились:

Фото со страницы Сергей Воропанова.

Тэги: новый год

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Александр Сокуров попросил Путина остановить культурную и экономическую деградацию Вологодской области
Вандалы сломали светящийся шар на проспекте Победы в Вологде
На Октябрьском мосту в Вологде пешеход попал под колеса авто
Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится
Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры
В Вологде мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом
На создании системы «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе бюджет потерял 326 млн рублей
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка
Пропавшую в Вологде 11-летнюю девочку нашли по дороге в Москву
Жители требуют отреставрировать старинное здание школы №1 на улице Зосимовской в Вологде
17.12.2019 [Общество]

Администрация Вологды поменяла условия голосования по детсаду в Бывалово

2436
5
18.12.2019 [Общество]

Дед Мороз о вандалах, сломавших новогодний шар в Вологде: «Они не получат то, что загадывали»

1717
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд оштрафовал вологжанина за размещение в интернете интимного фото знакомой
В Вологде открылась выставка елочных игрушек 1940-1980 годов
Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик
Пристройку к школе № 30 в Вологде собираются возвести в 2020 году
В Бабушкинском районе мужчину насмерть придавило деревом при заготовке древесины
В Череповце пьяный водитель съехал на машине в реку
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка
 


17.12.2019 [Общество]

Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры

4416
0
19.12.2019 [БлогоVO]

Оторвало крышу остановки

79
0
18.12.2019 [Обзор Прессы]

Против мусора, за врачей, шамана и выборы

420
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика