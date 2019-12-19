Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик

В Вологде специалисты департамента городского хозяйства осмотрели искусственную ель, которая 19 декабря упала на площади Революции. Подрядчику придется ее заменить.

- В ходе осмотра было выявлено, что не выдержали металлические элементы крепления, в результате чего произошло падение, - рассказал представитель департамента Алексей Шумилов. Он добавил, что установленная ель по контракту должна соответствовать всем ветровым нагрузкам. Несмотря на это, металл в месте крепления ствола к основанию не выдержал сильного ветра и согнулся.

Напомним, 15-метровую искусственную новогоднюю ель на площади Революции установило ООО «Компания «Амалкер» из Санкт-Петербурга в рамках контракта, заключенного с администрацией Вологды. Подрядчик продолжает вести работы по украшению города, так как организация не уложилась в установленные договором сроки.

Мэр Сергей Воропанов после инцидента на площади Революции заявил, что восстановить эту елку не получится. Алексей Шумилов пояснил, что ее разберут и увезут на склад. По его словам, подрядчик признал свою ошибку и выразил готовность в кратчайшие сроки выехать и заменить ель и устранить недостатки конструкции.

При этом в администрации города не исключают возможности установки на площади Революции живой ели - решение ещё не принято.

Всю ответственность за установленную ель несёт подрядная организация, поскольку работы не были приняты. «Не оплачены, не приняты, ничего не подписано и данные работы приниматься не будут», - сказал Алексей Шумилов.

Отметим, что по контракту эту ель должны были украсить небьющимися шарами. Однако при падении дерева они разбились: