Реконструкцию реагентного хозяйства очистных сооружений Вологды обещают завершить до конца года

Реконструкцию реагентного хозяйства очистных сооружений предприятия «Вологдагорводоканал» обещают завершить к 27 декабря, почти на месяц позже ранее оговоренной даты. Все оборудование поставлено, идет монтаж и пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Договорились, что 27 декабря запустим новое реагентное хозяйство. Вместе с мэром Вологды Сергеем Воропановым выпьем по стакану уже чистой воды, которая будет подаваться в дома вологжан, — написал на своей странице в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

Как пояснил и.о. директора «Вологдагорводоканала» Евгений Волков, новое оборудование позволит подавать реагенты в воду в автоматическом режиме. Все дозирующее оборудование поступило на предприятие, две установки — по дозированию коагулянта и флокулянта уже находятся в работе.

«Эта технология применялась и ранее, но новое оборудование более точное, позволяющее в более точном автоматическом режиме проводить дозирование этих реагентов. Также появляется новая технология очистки — преаммонизация. Мы будем вводить в воду сульфат аммония, который снизит содержание в воде хлорорганических соединений — побочных веществ, образующихся при хлорировании воды. Также будем использовать еще два реагента — активированный уголь и кальцинированную соду. Они будут вводиться сезонно в случае, если качество исходной воды ухудшается. Это позволит нам оперативно улучшить качество в критические моменты», — пояснил Евгений Волков.

Сообщается также, что реконструкция реагентного хозяйства — первый этап работы по обеспечению жителей Вологды качественной питьевой водой. Следующий этап — прокладка магистральных водоводов, чтобы убрать из воды остаточные загрязнения из-за изношенных инженерных коммуникаций.

«Этот этап проведем в 2021–2022 годах. В 2023 году приступим к строительству 4 блока очистных сооружений водовода стоимость 1,7 млрд рублей. И это вместе с капитальным ремонтом существующих 1-го, 2-го и 3-го блоков позволит полностью закрыть проблемы по обеспечению жителей Вологды качественной водой к 2024 году. Уверен, проведенные работы позволят нам на ближайшие 25-30 лет забыть проблему некачественной воды в городе Вологде», — отметил посетивший объект губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам начальника начальника департамента городского хозяйства Вологды Андрея Макаровского, порядка 15-20 км водопроводных сетей в Вологде заменят в 2020 году.

Работы на реагентном хозяйстве выполняет АО «Вологодские коммунальные системы». Стоимость контракта - 211,36 млн рублей, хотя в 2018 году сообщалось, что на эти цели будет потрачено 128 млн рублей.

Ранее городская администрация также заключила контракт с АО «ВКС» на ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища за 93,4 млн рублей.