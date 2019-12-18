Реконструкцию реагентного хозяйства очистных сооружений Вологды обещают завершить до конца года

18.12.2019 [Общество]

Реконструкцию реагентного хозяйства очистных сооружений предприятия «Вологдагорводоканал» обещают завершить к 27 декабря, почти на месяц позже ранее оговоренной даты. Все оборудование поставлено, идет монтаж и пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Договорились, что 27 декабря запустим новое реагентное хозяйство. Вместе с мэром Вологды Сергеем Воропановым выпьем по стакану уже чистой воды, которая будет подаваться в дома вологжан, — написал на своей странице в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

Как пояснил и.о. директора «Вологдагорводоканала» Евгений Волков, новое оборудование позволит подавать реагенты в воду в автоматическом режиме. Все дозирующее оборудование поступило на предприятие, две установки — по дозированию коагулянта и флокулянта уже находятся в работе.

«Эта технология применялась и ранее, но новое оборудование более точное, позволяющее в более точном автоматическом режиме проводить дозирование этих реагентов. Также появляется новая технология очистки — преаммонизация. Мы будем вводить в воду сульфат аммония, который снизит содержание в воде хлорорганических соединений — побочных веществ, образующихся при хлорировании воды. Также будем использовать еще два реагента — активированный уголь и кальцинированную соду. Они будут вводиться сезонно в случае, если качество исходной воды ухудшается. Это позволит нам оперативно улучшить качество в критические моменты», — пояснил Евгений Волков.

Сообщается также, что реконструкция реагентного хозяйства — первый этап работы по обеспечению жителей Вологды качественной питьевой водой. Следующий этап  — прокладка магистральных водоводов, чтобы убрать из воды остаточные загрязнения из-за изношенных инженерных коммуникаций.

«Этот этап проведем в 2021–2022 годах. В 2023 году приступим к строительству 4 блока очистных сооружений водовода стоимость 1,7 млрд рублей. И это вместе с капитальным ремонтом существующих 1-го, 2-го и 3-го блоков позволит полностью закрыть проблемы по обеспечению жителей Вологды качественной водой к 2024 году. Уверен, проведенные работы позволят нам на ближайшие 25-30 лет забыть проблему некачественной воды в городе Вологде», — отметил посетивший объект губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам начальника начальника департамента городского хозяйства Вологды Андрея Макаровского, порядка 15-20 км водопроводных сетей в Вологде заменят в 2020 году.

Работы на реагентном хозяйстве выполняет АО «Вологодские коммунальные системы». Стоимость контракта - 211,36 млн рублей, хотя в 2018 году сообщалось, что на эти цели будет потрачено 128 млн рублей.

Ранее городская администрация также заключила контракт с АО «ВКС» на ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища за 93,4 млн рублей. 

Тэги: питьевая вода, ремонт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Александр Сокуров попросил Путина остановить культурную и экономическую деградацию Вологодской области
Вандалы сломали светящийся шар на проспекте Победы в Вологде
На Октябрьском мосту в Вологде пешеход попал под колеса авто
Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится
Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры
Тела двух утонувших рыбаков нашли в Череповецком районе
В Вологде мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом
Руководитель управления образования в Сокольском районе подозревается в мошенничестве на 800 тысяч рублей
Пропавшую в Вологде 11-летнюю девочку нашли по дороге в Москву
Жители требуют отреставрировать старинное здание школы №1 на улице Зосимовской в Вологде
17.12.2019 [Происшествия]

По факту смерти ребенка от пневмонии в Соколе возбудили уголовное дело

1153
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка новогодних игрушек из ваты откроется в музее «Мир забытых вещей» в Вологде
В Кадуе вынесли приговор трем женщинам, до смерти избившим собутыльницу
Реконструкцию реагентного хозяйства очистных сооружений Вологды обещают завершить до конца года
Таблички-указатели для заблудившихся начали устанавливать в лесах Вологодского района
Дед Мороз о вандалах, сломавших новогодний шар в Вологде: «Они не получат то, что загадывали»
Владельцев асфальтового завода под Череповцом оштрафовали из-за нарушений земельного законодательства
На создании системы «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе бюджет потерял 326,8 млн рублей
 


17.12.2019 [Общество]

Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры

3760
0
18.12.2019 [БлогоVO]

Ни заслуженных призов за абсолютно честную победу, ни наград, ни официальных извинений

404
0
17.12.2019 [Обзор Прессы]

Вологодская скорая помощь тратит миллионы на «убитые» кареты?

692
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика