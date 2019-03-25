Реконструировать реагентное хозяйство на очистных сооружениях Вологды будут "Вологодские коммунальные системы"

Контракт на реконструкцию реагентного хозяйства на очистных сооружениях Вологды выиграло АО «Вологодские коммунальные системы». Фирма стала единственным участником конкурса по поиску подрядчика, объявленного областным комитетом госзаказа. Как ранее сообщал Newsvo, стоимость контракта - 211, 36 млн рублей.

По данным rusprofile.ru, АО «Вологодские коммунальные системы» создано в 2014 году, руководитель – Алексей Копосов. Основным видом деятельности является «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными». Интересно, что учредителем фирмы числится в данный момент уже ликвидированное ООО «Авангард».

Ранее городская администрация также заключила контракт с АО «ВКС» на ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища за 93,4 млн рублей. По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 22 ноября 2019 года.

Напомним, проект реконструкции реагентного хозяйства на очистных сооружениях Вологды разрабатывало ОАО «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий». Работы фирма выполнила в 2018 году за 3,496 млн рублей. Позже из городского бюджета было потрачено еще 232 тысячи рублей, чтобы этот проект прошел госэкспертизу и был признан экономически обоснованным.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проектом реконструкции предусмотрена замена дозирующего оборудования, ремонт емкостей-хранилищ для реагентов, расходных и баков приготовления реагентов, а также установка дополнительного оборудования для водоподготовки путем углевания, преаммонизации и стабилизации воды. При этом, помимо монтажных, потребуются значительные общестроительные работы - заливка фундаментов для оборудования, ремонт полов.

- По условиям, все работы должны быть завершены до 1 декабря 2019 года. Это позволит снизить содержание алюминия и хлорорганики в воде и повысит её качество, - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

После ремонта будут применяться те же реагенты, которые используют сейчас - это сульфат алюминия и полиакриламид. Дополнительно для обеззараживания воды сейчас применяется хлор, на выходе вода обеззараживается с помощью ультрафиолета. Как отмечают чиновники, с вводом нового оборудования в эксплуатацию повысится надежность работы реагентного хозяйства, снизятся затраты на его эксплуатацию.