Заморозку накопительной части пенсии в России продлили до 2022 года

18.12.2019 [Экономика]

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении моратория на формирование пенсионных накоплений еще на один год - до 2022 года.

- Это значит, что страховые взносы не будут направляться в пользу пенсионных накоплений, а в полном объеме пойдут на страховую пенсию граждан. Такая система действует в стране с 2014 года, - пояснили в Отделении ПФР по Вологодской области.

Напомним, пенсионные накопления в России были "заморожены" в  2014 году. С тех пор жители платят эти взносы со своих зарплат, но средства поступают не на их индивидуальные накопительные счета, а в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты нынешним пенсионерам.

- Те накопления, которые уже есть, никуда не денутся. Они не изымаются и не замораживаются. По-прежнему они будут инвестироваться на финансовом рынке и приносить гражданам доход. Возраст обращения за накоплениями не изменился: в 55 лет для женщин и в 60 – для мужчин, - заверили в Отделении ПФР по Вологодской области.

Напомним, в марте 2019 года Госдума отказалась предоставить россиянам право передавать пенсию по наследству. Как ранее сообщал NewsVo, средний размер пенсии по старости в Вологодской области, по данным регионального отделения Пенсионного фонда России, составляет 15,3 тысячи рублей. 

В тему 

Почему важно регулярно проверять состояние индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде РФ?

Тэги: пенсии

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