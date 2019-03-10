Госдума отказалась предоставить россиянам право передавать пенсию по наследству

Госдума отклонила законопроект о наследовании страховых пенсий по старости, который был предложен «Справедливой Россией».

«Предложенное законопроектом новое правовое регулирование, смешивая принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании, не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», — говорится в заключении ответственного по проекту комитета Госдумы по труду и соцполитике, сообщает ТАСС.

Сейчас Гражданский кодекс позволяет родственникам умершего пенсионера получить за него только те выплаты, которые были начислены ему при жизни.

Между тем, по мнению авторов законопроекта, «в настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте». В пояснительной записке указано, что человек, всю жизнь уплачивавший пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату. В связи с этим в "Справедливой России" предлагали закрепить норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым.