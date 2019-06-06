Пенсионный фонд: средний размер пенсии по старости в Вологодской области составляет 15 300 рублей

Средний размер пенсии по старости в Вологодской области, по данным регионального отделения Пенсионного фонда России, составляет 15,3 тысячи рублей. В регионе на данный момент проживает 380 тысяч пенсионеров.

— В Вологодской области живет 42 626 пенсионеров в возрасте от 80 лет. Из них 34 человека перешагнули столетний рубеж. Самые взрослые долгожители — из Череповца и Сокола. Обеим женщинам по 107 лет, - сообщает пресс-служба отделения ПФР.

Больше всего долгожителей живут в Череповце и Череповецком районе – 9 человек, следом Вологда – 7. Также в списке Сокольский, Шекснинский Усть-Кубинский, Тотемский, Никольский, Кадуйский, Вологодский и Вашкинский районы, Великий Устюг.

Newsvo ранее собщал, что с 1 января 2019 года в России запущена пенсионная реформа, главным условием которой стало поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (с 60 до 65 и с 55 до 60 лет для мужчин и женщин соответственно).