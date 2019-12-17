Администрация Вологды поменяла условия голосования по детсаду в Бывалово

Администрация Вологды внезапно поменяла условия голосования, по итогам которого собираются выбрать место для строительства детсада в Бывалово. Теперь решать этот вопрос смогут все жители, независимо от района проживания и того, будут они пользоваться этим детсадом или зоной отдыха в этом месте или нет. При этом процедура онлайн-голосования не предусмотрена законодательством для решения подобных вопросов в Вологде.

Напомним, сегодня утром в СМИ был разослан пресс-релиз, в котором сообщалось, что онлайн-голосование стартует на официальном сайте администрации Вологды в 8.00 18 декабря и продлится до 20.00 27 декабря. При этом мэр города Сергей Воропанов сказал, что выбирать место для детсада будут жители Бывалово:

- Мы считаем, что будет справедливо, чтобы голосовали жители не всего города, а именно этих двух крупных микрорайонов, ограниченных улицами Преминина, Пошехонское шоссе, Молодежная, Новгородская. Дети этих вологжан ждут новый сад, именно этих жителей волнует строительство или нестроительство сада на предлагаемой площадке, - сказал Сергей Воропанов.

Однако после выхода этой новости на сайте Newsvo и других СМИ из администрации города пришло уточнение, в котором говорится, что голосовать смогут все жители Вологды. Прямая речь мэра была изменена соответствующим образом.

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Голосование на сайте администрации Вологды сформулировано так, будто бы те жители, кто против детсада конкретно в этом месте, против его строительства в целом. Там есть только два варианта - за строительство и против строительства. Кроме того, в городской администрации лукавят, написав в опросе, что место между домами 34 и 36 было изначально определено генпланом Вологды под социальное строительство. Да, так было в генплане Вологды 1979 года, однако сейчас в городе действует генплан 2014 года, в котором это место не предназначено для детсада.

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Вологжане, заметившие некорректную постановку вопроса в голосовании, уже написали об этом в комментариях к посту Сергея Воропанова в соцсети ВКонтакте.

- Подскажите, пожалуйста, почему варианты ответа сформулированы как "за строительство дет. сада" и "против"? Гораздо правильнее будет спросить "за строительство д/с" или "за сохранение зелёной зоны".

Из предложенных вариантов ответа получается сталкивание сторон, - написала Алёна Соколова.

Напомним, конфликт вокруг планов по строительству детского сада на 220 мест в Бывалово продолжается несколько месяцев. В городской администрации жителям сказали, что генпланом он предусмотрен на участке по улице Ярославской рядом с домами 34 и 36. Однако когда NewsVo изучил генплан Вологды, оказалось, что детского сада в этом месте нет. При этом для детских дошкольных учреждений в этом микрорайоне в главном документе города предусмотрены другие места, о них NewsVo писал ранее.

Отметим, что никто из жителей микрорайона не отказывается от детского сада - многие вологжане лишь просят выбрать для него другое место, чтобы территория между домами 34 и 36 на Ярославской оставалась зоной прогулок и отдыха, как и предусмотрено генпланом. При этом рядом в этом месте уже есть один детский сад.

Главный федеральный инспектор по Вологодской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Виктор Мирошников отметил, что для детского сада в этом микрорайоне есть и другие места. Об этом он сообщил губернатору области Олегу Кувшинникову.

Несмотря на генплан, в котором предусмотрены места для дошкольных учреждений в Вологде, включая микрорайон Бывалово, на несколько лет вперед, городские власти все равно собираются определять место с помощью голосования. При этом согласно измененным условиям этого опроса, жители всего города смогут решать этот вопрос, несмотря на то, что большинство из них этим детсадом пользоваться не будут.

Отметим, что электронное голосование не предусмотрено действующим законодательством в Вологде для решения подобных вопросов, то есть оно не имеет юридической силы.