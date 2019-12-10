13 новых остановок смонтируют в Вологде до конца года

10.12.2019 [Общество]
13 новых остановок смонтируют в Вологде до конца года

В Вологде до конца 2019 года обещают смонтировать 13 новых остановочных комплексов. Пресс-служба городской администрации сообщает, что они будут разного формата:  пять конструкций, обшитых деревянными панелями, и восемь металлических. Общая сумма контрактов составляет 1,2 млн рублей.

«Места для новых остановочных комплексов выбирались исходя из нескольких условий: мы их устанавливали в точках, по которым были обращения граждан, там, где требовалась замена старых остановочных комплексов, или где остановочных павильонов не было вообще. Сейчас начались работы по установке деревянных остановок, далее начнется монтаж металлических. Все работы должны быть завершены до конца года», - пояснил заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Монтаж остановочных комплексов начался 10 декабря. Две покрытые деревянными панелями конструкции уже появились на остановке «ул. Можайского» с обеих сторон Пошехонского шоссе. Также новые павильоны установят на ост. «Бригантина» по ул. Чернышевского, на ост. «Динамо» по ул. Мира, на Советском проспекте напротив Вологодского драмтеатра.

 

Тэги: остановки, общественный транспорт
Фото пресс-службы городской администрации

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