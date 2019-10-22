Сэкономленные на новогоднем украшении Вологды деньги потратят на покупку автобусных остановок

В Вологде могут появиться 33 новых остановочных комплекса. Их закупят и установят на средства, сэкономленные на новогоднем оформлении города – около 7 миллионов рублей.

Такое предложение озвучил на сегодняшнем заседании Общественного совета мэр Вологды Сергей Воропанов. Как ранее сообщал NewsVo, первоначально на модернизацию новогодних украшений из бюджета было выделено 15 миллионов рублей, но в ходе торгов сумма снизилась почти вдвое.

По данным департамента городского хозяйства, в Вологде требуется установить 33 остановочных комплекса, при этом приблизительная цена закупки каждой остановки – 60 тысяч рублей.

Общественники проголосовали в поддержку озвученной инициативы. Члены совета также предложили разместить на новых остановках информацию об истории улиц, на которых они находятся. Этим проектом займётся специальная рабочая группа.