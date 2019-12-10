Мать выпавшего из окна в Череповце годовалого мальчика приговорили к ограничению свободы

10.12.2019 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 23-летней местной жительнице за оставление в опасности и причинение тяжкого вреда здоровью своего сына. Полуторагодовалый ребенок, за которым она должна была присматривать, летом выпал из окна четвертого этажа.

Как NewsVo сообщал ранее, инцидент произошёл 20 августа 2019 года на кухне коммунальной квартиры на улице Мира. Обвиняемая, зная, что окно небезопасно (в средней раме первого стекла не было, а второе было плохо закреплено), поставила сына на подоконник и отвернулась от него. В определённый момент мальчик упёрся спиной в стекло, выпал из окна на улицу и получил тяжкий вред здоровью.

В суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что поставила ребёнка на подоконник общей кухни, чтобы он посмотрел на улицу.

«Поначалу она держала сына двумя руками, однако, когда сосед задал ей вопрос, она отвлеклась, и в этот момент сын вырвался от нее, повернулся спиной к окну и вывалился на улицу. Все произошло мгновенно. В настоящее время сыну сделали операцию, сняли спицы. Он бегает, у него все хорошо», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд признал женщину виновной, ей назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы. Это значит, что в течение этого времени она не сможет выезжать за пределы Череповца и деревни Ирдоматка, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), должна раз в месяц являться на регистрацию в УИИ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVo также сообщал, что в Череповце днем 5 декабря из окна квартиры на шестом этаже выпал годовалый мальчик. На место была вызвана скорая, но спасти ребенка не удалось.

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