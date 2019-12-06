В Череповце годовалый мальчик погиб, выпав из окна

В Череповце днем 5 декабря из окна квартиры на шестом этаже выпал годовалый мальчик. На место была вызвана скорая, но спасти ребенка не удалось.

По данным СУ СК РФ по Вологодской области, сообщение о том, что медики пытаются реанимировать выпавшего из окна дома на улице Наседкина ребенка поступило следователям в 15.45. К приезду следователей мальчик от полученных травм скончался, спасти его жизнь бригаде скорой медицинской помощи не удалось. По факту гибели ребенка начата проверка.

Уже удалось выяснить, что мальчик, которому исполнился 1 год 3 месяца, проживал с семьей в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Ему нравилось забираться на подоконник на кухне, поэтому родители установили на том окне заглушку.

— Накануне вся семья находилась дома, малыш от мамы из кухни ушел в другую комнату к 5-летнему брату, поиграв с ним, ушел обратно, но в кухню не вернулся, пройдя в спальню, где никого не было. Он выпал из окна этой комнаты, использовав детский стульчик, чтобы подняться на подоконник, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Родители говорят, что окно было закрыто и, по всей видимости, мальчик сумел сам его открыть. Выпавшего ребенка обнаружил на земле прохожий, который гулял с собакой, и сообщил об этом проезжавшему мимо патрулю полицейских. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее NewsVo сообщал, что 4 декабря в Череповецком районе в семье умер годовалый мальчик. По предварительным данным, ребенок скончался от пневмонии, симптомов которой родители не заметили. По данному факту также идет проверка.