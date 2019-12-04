В Череповецком районе годовалый мальчик умер от пневмонии

04.12.2019 [Происшествия]

В Череповецком районе следователи проводят проверку по факту гибели в семье годовалого мальчика. Сообщение о смерти ребенка поступило около 4 часов утра сегодня, 4 декабря.

Как рассказали родители, утром, проснувшись, они обнаружили, что их сын не подает признаков жизни. 

— На основании первоначальных исследований специалисты заключили, что мальчик скончался от пневмонии. Для установления доподлинных причин и обстоятельств смерти ребенка следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, а также продолжают проведение проверочных мероприятий, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

При этом, по предварительным данным, симптомов заболевания ранее у ребенка замечено не было, многодетная семья на профилактическом учете не состоит.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания детей в семье. 

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре 2019 года трехлетний ребенок умер в больнице в Великом Устюге. У мальчика молниеносно развилась менингококковая инфекция.

Тэги: гибель ребенка

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