В Великом Устюге трехлетний ребенок умер из-за менингококковой инфекции

27.09.2019 [Происшествия]

Трехлетний ребенок умер в больнице в Великом Устюге. По предварительным данным, у мальчика молниеносно развилась менингококковая инфекция.

Малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии, заболевание прогрессировало очень быстро. 

Факт смерти ребенка NewsVo подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Все дети, которые контактировали с умершим ребенком (мальчик ходил в детский сад), получают антибиотики. 

По факту смерти мальчика начата проверка. Следователи установят все обстоятельства, приведшие к гибели ребенка, дадут им юридическую оценку, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путём. По данным из открытых источников, молниеносная менингококцемия — самая тяжёлая форма заболевания, при которой температура тела человека поднимается до 41 градуса.

Как рассказали NewsVo местные жители, умерший мальчик ходил в детский сад «Буратино». Судя по информации, размещенной на сайте Великоустюгского районного суда, 6 августа Роспотребнадзор оштрафовал дошкольное учреждение на 30 000 рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. 

— Было установлено, что образовательным учреждением не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства и СанПиН, дезинфекция помещений сада и посуды производится ненадлежащим образом, в суточной пробе соуса красного, приготовленного 26 июня 2019 года с нарушением технологии, обнаружена Saimonella enteritidis, — говорится на сайте суда.

В июне четыре воспитанника детского сада заболели сальмонелезом, у других детей было выявлено носительство данного возбудителя инфекции. 

Администрация садика пыталась оспорить привлечение к ответственности через суд, однако ей это не удалось.

UPD: в 15.22 27 сентября Cледственный комитет сообщает первые подробности о заболевании мальчика.

3-летний мальчик 26.09.2019 не пришел в детский сад, а на звонок воспитателя мать ребенка сообщила, что у него поднялась температура и он доставлен в Великоустюгскую районную больницу в инфекционное отделение, а затем в реанимацию. Около 03 час. 00 мин. 27.09.2019 он скончался, по предварительным данным, от менингококковой инфекции.  

Тэги: дети, менингококк, гибель ребенка

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