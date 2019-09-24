В Череповце будут судить мать выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика

24.09.2019 [Происшествия]

23-летняя жительница Череповца предстанет перед судом за оставление в опасности и причинение тяжкого вреда здоровью своего полуторагодовалого сына. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как ранее сообщал NewsVo, 20 августа в пятиэтажке на улице Мира, 13 мальчик своим весом выдавил стекло в деревянной раме и упал вниз с четвертого этажа.

В ходе проверки выяснилось, что инцидент произошел на кухне коммунальной квартиры. Обвиняемая, зная, что окно небезопасно (в средней раме первого стекла не было, а второе было плохо закреплено), поставила сына на подоконник и отвернулась от него. 

— Тем самым она оставила не способного о себе позаботиться ребенка в опасности, не сняв его с подоконника, чем обеспечила бы его безопасность. В результате мальчик, стоя спиной к окну, шагнул назад и уперся спиной в стекло, плохо закрепленное в оконной раме, и выпал на улицу. Женщина пренебрегла безопасностью жизни и здоровья своего ребенка, который в результате падения из окна с 4 этажа получил травму головы и переломы, расценивающиеся как причинившие тяжкий вред здоровью, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 125 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оставление в опасности). Сейчас расследование завершено, материалы готовятся передать в суд.

 

 

Тэги: выпал из окна

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