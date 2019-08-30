В Череповце возбудили уголовное дело в отношении матери выпавшего из окна мальчика

30.08.2019 [Происшествия]

В Череповце возбудили уголовное дело в отношении матери, полуторагодовалый ребенок которой выпал из окна четвертого этажа. 

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел 20 августа в пятиэтажке на улице Мира, 13. Мальчик своим весом выдавил стекло в деревянной раме.

В ходе проверки следователи выяснили, что в тот вечер в коммунальной квартире 23-летняя женщина оставила своего сына без присмотра на подоконнике. При этом мать ребенка знала, что внутренняя рама окна не застеклена, а вторая рама состоит из двух слабо закрепленных стекол.

- В результате оставления ребенка в опасной для жизни ситуации тот своим весом выдавил одно стекло в раме и выпал из окна. От падения с высоты 4 этажа на землю ребенок получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 125 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оставление в опасности). Известно, что подозреваемая не замужем, помимо пострадавшего мальчика, который сейчас в больнице, воспитывает еще двух детей. Одному из них три года, второй - младенец.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, в ходе следствия также будет дана оценка работе социальных служб по контролю за многодетной семьей. Кроме того, в компетентные органы направлено ходатайство об ограничении подозреваемой в родительских правах.

Ранее Newsvo также сообщал, что в Вологодском районе следователи проводят проверку по факту падения из окна 4-летнего мальчика в деревне Марфино. 22 августа утром ребенок с травмами был доставлен в больницу.

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