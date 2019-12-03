Суд оправдал жителя Вологды, обвиняемого в убийстве жены

Вологодский городской суд 3 декабря оправдал Романа К., которого обвиняли в убийстве жены. Ранее NewsVo сообщал, что оправдательный вердикт по этому делу 29 ноября вынесла коллегия присяжных заседателей.

— В соответствии с ч. 1 ст. 348 УПК РФ оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей является обязательным для председательствующего и влечет за собой постановление оправдательного приговора. Таким образом, К. подлежит оправданию по предъявленным ему обвинениям в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ за непричастностью к совершению преступления, — озвучила сегодня решение судья Надира Абдалова.

Суд также постановил направить уголовное дело вместе со всеми доказательствами руководителю регионального управления следственного комитета «для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Особо отмечается, что из вещдоков по делу будут изъяты личные вещи Романа К. — его автомобиль, куртка, кроссовки, телефон и другие предметы. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Тело 32-летней вологжанки со множественными травмами нашли возле гаражного кооператива на улице Белоризцев в микрорайоне Лукьяново 28 февраля этого года. В материалах дела говорится, что травмы были нанесены «неустановленными твердыми тупыми и острыми с рубящими свойствами предметами», а также ногами и руками. В совершении преступления заподозрили мужа женщины, Романа К., он был арестован.

После оглашения приговора сегодня с журналистами пообщался брат оправданного, Евгений. Он рассказал, что, по его мнению, следствие не уделило внимания важным фактам.

— Тело находилось в канаве, в полутора метрах от дороги. Вдоль дороги сугроб высотой полтора метра. Окровавленный сугроб и окровавленная канава. После задержания был осмотрен автомобиль брата, никаких следов крови в салоне автомобиля не нашли. Была изъята одежда брата, следов крови на ней также не нашли. Был произведен осмотр квартиры, осматривались даже вещи, которые были в стиральной машине, ничего не нашли. Было проведено медицинское освидетельствование на предмет наличия повреждений, потому что удары наносились как рубящими предметами, так и руками-ногами. На руках и ногах ссадин-царапин-кровоподтеков у него обнаружено не было. Было изъято подногтевое содержимое у брата, там также следов крови не нашли. Соответственно, у нас возник вопрос, каким образом он мог совершить кровавое преступление, нанести 24 рубленные раны, сопровождающиеся обильной кровопотерей, и не оставить следов ни на себе, ни на одежде, ни в машине? — говорит Евгений.

Уже во время повторного осмотра, после того, как опечатанная машина оказалась во внутреннем дворе следственного комитета, в багажнике нашли пятна крови.

— Были опечатаны четыре двери из пяти — пятая, задняя, оказалась не опечатана. Опечатанный автомобиль перемещается во внутренний двор следственного комитета, и именно в районе пятой, не опечатанной, двери, в районе нижней полки багажника они находят три пятнышка крови. Со слов брата, они там буквально 2-3 миллиметра. Адвокат выступает с ходатайством о том, что это доказательство не может использоваться в суде, но ему отказывают в его удовлетворении, — говорит Евгений.

По словам родственников Романа, сторона защиты неоднократно ставила перед следствием вопросы, каким образом подозреваемый мог поднять окровавленное тело с дороги, переместить его в канаву и не испачкаться в крови. Ответа они так и не получили.

В тот вечер, как рассказывают родственники Романа К., его жена должна была ночевать у подруги. Однако другие версии произошедшего не отрабатывались.

Как пояснили NewsVo в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, с 1 июня 2018 года в силу вступил закон «О рассмотрении отдельных категорий дел с участием присяжных заседателей», которым институт присяжных заседателей вводится в районных и городских судах. На территории области (а именно, в Череповце и Тотьме) за это время присяжными было вынесено два вердикта, оба они были обвинительными. Это первый оправдательный вердикт в регионе.