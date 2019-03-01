В Вологде в микрорайоне Лукьяново нашли тело 32-летней женщины со следами побоев

01.03.2019 [Происшествия]

Тело женщины со следами побоев обнаружили накануне на обочине автодороги в микрорайоне Лукьяново у гаражно-строительного кооператива. В убийстве подозревается ее муж.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Тело погибшей женщины опознали. Ею оказалась проживавшая неподалеку 32-летняя вологжанка. Предварительные судебно-медицинские исследования подтвердили криминальный характер причин смерти женщины. Проводится экспертиза,- сообщает региональное следственное увправление.

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний супруг погибшей.

Тэги: домашнее насилие, убийство

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