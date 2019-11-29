Из-за паводка объявлен режим ЧС в двух поселениях Белозерского района

Из-за разлива реки Куность в Белозерском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух сельских поселениях: Куностьском и Антушевском. Об этом говорится в официальном постановлении администрации муниципалитета.

Как ранее сообщал NewsVo, постройки, расположенные на берегу реки, в селе Куность начало топить еще в начале этой недели. В итоге одна женщина была вынуждена переселиться к родственникам, пострадало несколько домов и хозяйственных построек.