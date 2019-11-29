Из-за паводка объявлен режим ЧС в двух поселениях Белозерского района

Из-за разлива реки Куность в Белозерском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух сельских поселениях: Куностьском и Антушевском. Об этом говорится в официальном постановлении администрации муниципалитета.
Как ранее сообщал NewsVo, постройки, расположенные на берегу реки, в селе Куность начало топить еще в начале этой недели. В итоге одна женщина была вынуждена переселиться к родственникам, пострадало несколько домов и хозяйственных построек.
«Река Куность берет начало из Азатского озера, на котором стоит плотина, регулирующая уровень воды в озере. 27 ноября уровень воды в озере упал на 15 сантиметров, а в реке поднялся на 12 сантиметров. Местные жители такого не наблюдали последние 20 лет, состояние водоемов практически как весной. В зиму реки уходят с высокой водой, поэтому к весне надо готовиться серьезно», - подчеркнул заместитель губернатора области Виктор Рябишин.