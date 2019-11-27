В селе Куность Белозерского района затопило хозпостройки возле реки

27.11.2019 [Происшествия]
В селе Куность Белозерского района затопило хозпостройки возле реки

В селе Куность Белозерского района разлившаяся река затопила хозяйственные постройки на берегу. 

— По предварительной информации, выше по течению в озёрах дальнейший подъём воды мог повести за собой подтопление жилых домов, главой поселения было принято решение спустить воду через дамбу. В связи с этим уровень воды в реке поднялся, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По другой версии, вода поднялась из-за затора на реке. Об этом как раз и пишут в соцсетях местные жители.

— Под мостом в селе Куность образовалась плотина из деревьев, коряг и сучьев… Новообразовавшийся лёд утрировал ситуацию, — отмечает Александр Докукин.

В областном УМЧС отмечают, что на место выехала оперативная группа седьмого отряда федеральной противопожарной службы.

Тэги: затопление, река
Фото Александра Докукина

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