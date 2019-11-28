30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской

28.11.2019 [Общество]

30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской возле домов №34 и 36. Начало в 12 часов, акция согласована с городскими властями.

Как ранее сообщал NewsVo, в микрорайоне Бывалово разгорается конфликт вокруг строительства детского сада. Городские власти собираются разместить его между домами 34 и 36 на Ярославской, тогда как многие жители просят выбрать для дошкольного учреждения другое место, поскольку хотят, чтобы вышеназванная территория оставалась зоной прогулок и отдыха.

- А еще по проекту планируется дорогу, идущую между домом 34 по ул. Ярославской и кафе «12 месяцев», сделать — внимание!!! — сквозной и двухполосной. То есть лишить район покоя навсегда, - пишет Марина Репина.

Местные жители не против детсада – они просто хотят, чтобы его строили в другом месте. Однако некоторые депутаты гордумы от «Единой России» и чиновники ставят акценты таким образом, чтобы люди, выступающие за зону отдыха в этом месте, выглядели противниками детского сада как такового. 

Подробнее о ситуации читайте в материале На генплане Вологды не оказалось планируемого детсада на улице Ярославской.

Тэги: митинги
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок
Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли
В Никольске похитили миллион рублей при строительстве ФОКа, который возводила фирма сына замгубернатора?
Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде
Жители Заречья в Череповце выступают против объединения детских поликлиник №2 и №4
«Домашние задания после школы у нас превращались в войну миров». Вологжане рассказывают о семейном образовании
28.11.2019 [БлогоVO]

Издевательство над жителями района Бывалово в 3,5 часа

780
0
27.11.2019 [БлогоVO]

Просьба закрыть двери на ключ, — так начинал совещание мэр Вологды Сергей Воропанов

942
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской
В полиции подтвердили возбуждение дела о мошенничестве при строительстве ФОКа в Никольске
В Кирилловском районе мошенник похитил у пенсионерки 500 рублей, представившись участковым
Филиал детской поликлиники на улице Беляева в Вологде обещают открыть в начале 2020 года
Шесть спортсменов из Вологодской области завоевали медали турнира по самбо в Берлине
Экс-директора Вашкинского лесхоза приговорили к трем годам колонии за растрату с ущербом в 8,8 млн рублей
29 ноября прокуратура Вологды проведет прием пострадавших от паводка горожан
 


25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

4194
0
28.11.2019 [БлогоVO]

Вышел на одиночный пикет у здания Правительства

348
0
27.11.2019 [Обзор Прессы]

Ждите лекарство для жизни. Ждите

361
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика