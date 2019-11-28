30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской возле домов №34 и 36. Начало в 12 часов, акция согласована с городскими властями.

Как ранее сообщал NewsVo, в микрорайоне Бывалово разгорается конфликт вокруг строительства детского сада. Городские власти собираются разместить его между домами 34 и 36 на Ярославской, тогда как многие жители просят выбрать для дошкольного учреждения другое место, поскольку хотят, чтобы вышеназванная территория оставалась зоной прогулок и отдыха.

- А еще по проекту планируется дорогу, идущую между домом 34 по ул. Ярославской и кафе «12 месяцев», сделать — внимание!!! — сквозной и двухполосной. То есть лишить район покоя навсегда, - пишет Марина Репина.

Местные жители не против детсада – они просто хотят, чтобы его строили в другом месте. Однако некоторые депутаты гордумы от «Единой России» и чиновники ставят акценты таким образом, чтобы люди, выступающие за зону отдыха в этом месте, выглядели противниками детского сада как такового.

Подробнее о ситуации читайте в материале На генплане Вологды не оказалось планируемого детсада на улице Ярославской.