Филиал детской поликлиники на улице Беляева в Вологде обещают открыть в начале 2020 года

Филиал детской поликлиники на улице Беляева, 1а в Вологде обещают открыть в начале следующего года. Соответствующий комментарий официального аккаунта департамента здравоохранения появился под новостью о переносе сроков сдачи объекта в группе NewsVo в соцсети.

— Ремонтные работы в помещении по адресу: ул. Беляева, 1а, в котором будут размещены консультативно-диагностическое и дошкольно-школьное отделения детской поликлиники № 3, завершены. Сейчас организуется закупка мебели. После получения необходимых документов на проведение медицинской деятельности филиал начнет функционировать. Планируется, что это произойдет в начале следующего года, — сообщает департамент.

Почему мебель не закупили ранее, не поясняется.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что ремонт в помещениях бывшего военкомата начнется осенью 2018 года, а в 2019 году там начнут прием часть врачей детской поликлиники № 3. При этом чиновники в октябре 2018 года лишь объявили аукцион — причем не на выполнение работ, а на их проектирование. Аукцион по поиску подрядчика на капитальный ремонт назначили на 23 мая 2019 года, а потом перенесли на 3 июня.

Начальная цена контракта была 23 353 078 рублей. Ремонт подрядчик должен был закончить до 15 октября 2019 года — этот срок указан в контракте.

Как выяснил Newsvo, победителем аукциона стало ООО «Энергоэффективные технологии» из Вологды, предложившее выполнить работы за 15 389 677 рублей. Отметим, что вторая фирма-участник аукциона заявила примерно такую же сумму.

Работы в мае так и не начались, а сам контракт на ремонт помещений был заключен лишь 17 июня. В день, когда ремонт должен был закончиться, 15 октября, поликлиника № 3 и ООО «Энергоэффективные технологии» заключили дополнительное соглашение, согласно которому объем выполненных работ увеличился, а с ним, соответственно, и стоимость контракта — более чем на миллион рублей. Теперь ремонт стал стоить 16 616 034 рублей.