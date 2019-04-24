В Вологде объявили аукцион по поиску подрядчика на капремонт филиала поликлиники № 3 на улице Беляева

24.04.2019 [Общество]

В Вологде 22 апреля объявили аукцион по поиску подрядчика на капитальный ремонт помещений бывшего военного комиссариата на Беляева, 1а. 

Напомним, в 2019 году в этом здании городские власти обещают открыть филиал поликлиники №3 – сюда переедут медицинские кабинеты для профосмотров и приема здоровых детей. Медики займут более 520 кв. метров площади первого этажа. 

Ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что ремонт в помещениях бывшего военкомата начнется осенью 2018 года. При этом, по данным сайта госзакупок, чиновники в октябре 2018 года лишь объявили аукцион – причем не на выполнение работ, а на их проектирование. Контракт на 390,4 тысячи рублей подписали 6 ноября 2018 года с ООО "Инженерно-Конструкторское Бюро Инжпроект" из Ярославской области. 

Аукцион по поиску подрядчика на проведение ремонта назначили на 23 мая, заявки принимаются до 16 мая. Начальная (максимальная) цена контракта - 23 353 078 рублей. В департаменте здравоохранения Вологодской области сказали, что работы начнутся сразу после подписания контракта, в мае. Ремонт подрядчик должен закончить до 15 октября 2019 года.

Тэги: ремонт, здравоохранение

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