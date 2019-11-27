Открытие филиала детской поликлиники № 3 в Вологде опять отложили

Открытие филиала детской поликлиники № 3 на улице Беляева, 1а в Вологде опять откладывается. На какой срок, неизвестно - в департаменте здравоохранения Вологодской области отказались отвечать на вопросы Newsvo.

Напомним, ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что ремонт в помещениях бывшего военкомата начнется осенью 2018 года, а в 2019 году там начнут прием часть врачей детской поликлиники № 3. При этом чиновники в октябре 2018 года лишь объявили аукцион – причем не на выполнение работ, а на их проектирование.

Аукцион по поиску подрядчика на капитальный ремонт назначили на 23 мая 2019 года. Однако 13 мая его проведение перенесли на 3 июня.

Начальная цена контракта была 23 353 078 рублей. В департаменте здравоохранения Вологодской области тогда сказали, что работы начнутся сразу после подписания контракта, в мае. Ремонт подрядчик должен был закончить до 15 октября 2019 года - этот срок указан в контракте.

Как выяснил Newsvo, победителем аукциона стало ООО «Энергоэффективные технологии» из Вологды, предложившее выполнить работы за 15 389 677 рублей. Отметим, что вторая фирма-участник аукциона заявила примерно такую же сумму.

Работы в мае так и не начались, а сам контракт на ремонт помещений был заключен лишь 17 июня.

В день, когда ремонт должен был закончиться, 15 октября, поликлиника № 3 и ООО «Энергоэффективные технологии» заключили дополнительное соглашение, согласно которому объем выполненных работ увеличился, а с ним, соответственно, и стоимость контракта - более чем на миллион рублей. Теперь ремонт стал стоить 16 616 034 рублей.

Запись об исполнении контракта появилась на сайте госзакупок лишь 14 ноября. Это говорит о том, что ремонт закончен. Однако когда корреспондент Newsvo вчера позвонила в пресс-службу департамента здравоохранения, чтобы узнать, завершены ли работы, там ответили, что они завершатся "до конца года". На наше напоминание о том, что работы должны были завершиться до 15 октября этого года, нам сказали, что уточнят.

А когда сегодня утром мы позвонили в департамент снова, чтобы узнать про ремонт и сроки открытия филиала, нам отказались отвечать в нарушение Закона о СМИ. Более того, нам сказали направить письменный запрос в управление информации правительства Вологодской области, хотя СМИ имеют право обращаться напрямую в любой департамент.

В итоге открытие филиала детской поликлиники № 3, запланированное на 2019 год, сдвинулось на неопределенный срок. В регистратуре поликлиники жителям говорят, что прием педиатров на улице Беляева, 1а в этом году точно не начнется, и когда откроется филиал, там не знают.

Напомним, в помещения на первом этаже на Беляева, 1а обещали перевезти медицинские кабинеты для профосмотров и приема здоровых детей.

