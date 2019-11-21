Чугунные ограждения на улице Мира в Вологде снова обещают вернуть на место

Жители Вологды окончательно запутались в ответах городской администрации касательно демонтированных чугунных ограждений на улице Мира. Сначала им сказали, что их забрали на ремонт, потом руководитель департамента городского хозяйства Андрей Макаровский ответил, что ограду не вернут якобы из-за несоответствия ГОСТу, а сейчас ее снова обещают на место, но не знают, когда именно. Для этого фирма "Стройкомсервис" должна оценить объем работ, но договора на проведение оценки нет, говорят в администрации города.

Напомним, 24 октября в группе градозащитного движения "Настоящая Вологда" появился пост с фотографией типовых заборов, которые ставят взамен чугунных. Под ним появились отзывы вологжан, возмущенных тем, что в историческом центре ставят уродливые ограждения взамен красивых чугунных:

Вечером того же дня администрация Вологды разослала в СМИ пресс-релиз, в котором объяснила происходящее ремонтом и заверила, что новые ограждения устанавливаются временно. Спустя пять дней, 29 октября, комментарии администрации Вологды поменялись. На этот раз там заявили, что демонтированные ограждения обследуют, чтобы решить, ремонтировать их или заменить на новые. Андрей Макаровский, который на тот момент был и. о. начальника департамента городского хозяйства Вологды, сказал, что нужно составить смету и посчитать, что будет дешевле - купить новое ограждение или отремонтировать старое.

Позднее, 15 ноября, жители города услышал новую причину демонтажа ограждений. В ответе Андрей Макаровского, который получила координатор сообщества "Настоящая Вологда" Ольга Смирнова, говорилось, что.... чугунные ограждения якобы не соответствуют ГОСТу и на место их не вернут. Что именно не соответствует ГОСТу, Андрей Макаровский так и не пояснил.

Новые ограждения.

Накануне вечером, 20 ноября, чиновники вновь заявили, что ограду вернут на место. Новостной сайт городской администрации Вологда.рф сообщил, что 500 метров чугунных литых ограждений были переданы на ответственное хранение в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и что их не ремонтировали более 25 лет.

Провести оценку их состояния поручили ООО «Стройкомсервис».

- Мы провели осмотр ограждений: они находятся в плачевном состоянии. В первую очередь требуется пескоструйная обработка, то есть снятие старого лакокрасочного покрытия и замена его на новое. Часть элементов чугунных конструкций разрушены или вовсе отсутствуют, поэтому необходимо их заново отливать, на некоторых есть трещины. Таким образом, для восстановления потребуется провести объемную работу, - сказал представитель компании «Стройкомсервис» Евгений Ситников.

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Как выяснил Newsvo, ООО «Стройкомсервис» - это фирма, с которой в апреле этого года был заключен контракт на выполнение работ по содержанию озелененных территорий

стоимостью 13,4 млн рублей.

Ранее, в декабре 2017 года, администрация Вологды заключила с ООО «СтройКомСервис» контракт «на выполнение работ по содержанию парков, садов, скверов, бульваров, площадей и малых архитектурных форм на территории муниципального образования «Город Вологда». Согласно сайту госзакупок, фирма была единственным участником аукциона и получила по этому контракту 20 575 067 рублей.

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Что именно нужно ремонтировать в ограждениях и в каком объеме, в администрации Вологды сказали, пока не знают:

- Это еще не весь спектр работ, который предстоит сделать. Когда мы получим полную картину по необходимому перечню работ от подрядной организации, можно будет планировать восстановительные работы, какие возникнут сложности при восстановлении, пока сложно предугадать, - прокомментировал заместитель начальника департамент городского хозяйства Алексей Шумилов.

Демонтированные ограждения. Фото: wikimapia.org

Newsvo спросил у городской администрации, когда именно ограждения вернут на место. Оказалось, что сроки неизвестны, потому что непонятен объем работ. Кроме того, оказалось, что договора со "Стройкомсервисом" не заключено - так нам сказали в пресс-службе администрации Вологды.

- На данный момент по чугунным ограждениям с улицы Мира идет оценка предстоящего объема работ, эта работа идет с привлечением организации которая согласилась провести данную работу (компания "Стройкомсервис"). После этого будет понятен объем работ, которые необходимо выполнить для восстановления, будет определяться источник финансирования и речь пойдет о проведении аукционов и заключении контрактов. Также после этого можно будет говорить об ориентировочных сроках завершения работ, - ответили Newsvo в пресс-службе.

То есть в городской администрации хотят сказать, что поручили демонтировать ограждения, не проведя предварительную оценку предстоящих работ по ремонту и не зная, что именно в них нужно ремонтировать? И что фирма "Стройкомсервис" взялась за оценку объема работ без договора, не зная, какую оплату за это получит? То есть подобные работы по благоустройству города можно проводить без аукционов и заключения договоров?

Newsvo продолжит следить за судьбой демонтированных ограждений.