После инцидента в Череповце группа "Алиса" больше не будет выступать на концертах, охраняемых ОМОНом

Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев заявил, что они больше не будут выступать на концертах, которые охраняет ОМОН. Поводом для внесения соответствующих условий в райдер группы стал инцидент, который произошел 19 октября на концерте "Алисы" в Череповце.

- Там была наша недоработка в том плане, что мы не знали, что охранять наше мероприятие будет ОМОН. Если б мы это знали, мы бы отказались от участия в этом фестивале. И впредь теперь у нас в райдере забито, что мы не играем концерты там, где на охрану нанимается милиция или ОМОН, потому что они совершенно не умеют проводить мероприятия, а только провоцируют конфликт, - заявил Кинчев в эфире в Instagram (см. с 13.09 мин.).

Музыкант также высказался против файеров на концерте.

- Конечно, файера тоже не стоит жечь в подобных местах, о чем мы просили уважаемую публику, но, видимо, дошло не до всех.

Напомним, группа "Алиса" выступала в Ледовом дворце во время рок-фестиваля. Во время одной из песен в зале зажгли файеры, после чего туда ворвались сотрудники ОМОНа и начали задерживать зрителей, при этом, по словам очевидцев, применяя силу. Одному из избитых потом пришлось вызывать скорую, он потерял сознание - вся спина мужчины была в синяках.

Очевидцы говорят, что большинство задержанных ничего противоправного не совершали.

Пострадавший написал по факту побоев заявление на имя руководителя Следственного комитета РФ по Вологодской области Эдуарда Шрамко. Результаты его рассмотрения пока неизвестны.