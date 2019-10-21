"Влетел ОМОН, обрабатывая всех дубинками": подробности инцидента на концерте "Алисы" в Череповце

Один из посетителей рок-фестиваля в Череповце рассказал NewsVo подробности инцидента, который произошел на концерте группы «Алиса». Напомним, во время одной из песен в зале Ледового дворца зажгли файеры, после чего в зал ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать зрителей. Одному из них пришлось вызывать скорую, после чего выяснилось, он участник боевых действий - у молодого человека нашли удостоверение.

Очевидцы говорят, что большинство задержанных ничего противоправного не совершали. По оценкам директора «Алисы» Кирилла Титова, были избиты около 20 зрителей. Больше всего пострадал молодой человек, Алексей, который к файеру не имеет никакого отношения. Как сообщалось ранее, после избиения ОМОНовцами мужчина попал в больницу, а отпустили его только потому, что сотрудники Росгвардии увидели его удостоверение участника боевых действий.

Эту информацию NewsVo подтвердил один из зрителей:

- То, что он участник боевых действий, выяснилось уже в полиции, после того, как парня избили и принесли туда в бессознательном состоянии. Я был на этом концерте и видел, как ОМОН врезался в толпу и как Кинчев остановил концерт. Сам музыкант вел себя очень корректно.

Рок-музыкант заявил, что остановит концерт, если правоохранители не покинут зал.

- Когда зажгли файер, зрители сделали вокруг него круг и стали слэмиться (ред. - слэм — поведение на концертах, когда зрители толкают друг друга). И уже в круг влетел ОМОН, обрабатывая всех дубинками, - рассказал очевидец.

Файера было два: один зажгли во время песни «Небо славян», второй - на «Мое поколение». ОМОНовцы ворвались в толпу, когда зажегся второй: - Когда зажгли первый файер, было видно, как они [ОМОНовцы] по краю арены цепочкой входят в зал, - пояснили очевидцы.

- Полиция, я обращаюсь к вам, кто у вас тут старший? Вы завязывайте праздник [портить], весь город пришел, что вы делаете, - обратился со сцены к ОМОНу директор группы "Алиса" Кирилл Титов. Поле этого он посмотрел на зрителей: - А вы хватит провоцировать их.

Дальнейшее нам рассказали со слов других очевидцев, официально эти данные в Росгвардии не подтверждают. По информации зрителей, Алексея схватили и вместе с другими задержанными на концерте и увели в помещение позади Ледового дворца, а оттуда - в автозак.

В автозаке у молодого человека зазвонил телефон — его искала жена, которая пришла на концерт вместе с ним. Как рассказали NewsVo, после этого Алексея ударили в лицо, выгнали из автозака других задержанных и стали его избивать.

По неподтвержденной информации зрителей, в полицию его привезли уже без чувств (об этом же рассказала жена Алексея другим СМИ), в разорванной одежде и приводили в себя, поливая водой. О том, что он участник боевых действий, выяснилось, когда ему вызвали скорую и увидели удостоверение Алексея. Скорая увезла его в больницу “Северстали”.

Очевидцы говорят, что сам файер правоохранители даже не потушили. По их словам, ОМОН предположительно был из Вологды, потому они видели этот автозак подъезжающим к областной столице, когда возвращались с концерта.

В пресс-службе УМВД по Вологодской области сказали, что всего задержали 28 человек, из них протоколы в итоге составили на десятерых. Однако зрители считают, что эти данные могут быть недостоверными.

Напомним, в июне NewsVo писал, как вологодский ОМОН ездил сдерживать активистов, защищающих Шиес в Архангельской областит от завоза туда мусора из Москвы.