Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?

Наталья Рюмина

Шиес – точка кипения, о которой, наверное, слышал каждый человек на Севере России. Здесь защищают свою родину от московского мусора архангелогородцы, им помогают люди из соседних регионов, в том числе и вологжане, которыми мы, по праву, можем гордиться. Но не все жители Вологодской области едут туда за тем, чтобы помочь соседям. Есть те, кто готов, поднять на защитников севера свою дубинку.

В мае в социальных сетях появилась информация, что на Шиесе орудуют ОМОНовцы из разных регионов, в том числе и из Вологодской области. Newsvo сделал запрос в Росгвардию, чтобы узнать, так ли это на самом деле. В ведомстве ответили, что не обязаны сообщать журналистам о том, где дислоцируются их подразделения, но и отрицать местонахождение силовиков рядом с Шиесом не стали.

В последние пару месяцев стачки с охраной будущего полигона и силовиками стали на Шиесе происходить часто. Охранники и силовики не гнушаются поднимать руку даже на женщин.

35 регион

Видеозаписи в социальных сетях доказывают, что среди ОМОНовцев есть и сотрудники из Вологодской области. Так, еще 4 мая, на youtube-канале «Поморье не помойка» появилась видеозапись «СРОЧНО!Омон и Росгвардия в предместьях Коряжмы». На записи хорошо видно автозаки Росгвардии с номерами 35-го региона.

Авторы видео разговаривают с охраной детского лагеря, рядом с которым стоят автомобили. Охрана говорит, что турбаза арендована. Кем и зачем, сотрудник ОМОНа не пояснил.

В этот же день видеозапись с машиной Росгвардии под номерами 35-го региона также появилась на канале Андрея Чекмарева в блоге «Шиес. А зори здесь тихие»

Стычки и задержания

Если поначалу соседство ОМОНа, охраны будущего полигона и протестующих было достаточно мирным, то потом ситуация изменилась

Уже 12 мая экоактивисты заявили об обострении ситуации на станции. Люди пытались препятствовать выгрузке дизтоплива для строительной техники, но встретили жесткий отпор охраны, которая не погнушалась бороться даже с женщинами. Их просто оттаскивали за руки и за ноги, волочили по земле и отбрасывали в канаву. Силовики в это время стояли в стороне.

28 мая. Фото из группы "Поморье не помойка"

На этом стычки не прекратились. 6 июня появились сообщения о том, что в Урдоме задержана Анна Шекалова — одна из ключевых фигур Шиеса, экоактивистка. Женщина провела 15 суток в по решению Котласского городского суда в заключении.

«В последние дни Анна столкнулась с сильным давлением властей. Полиция неоднократно увозила её со станции», — сообщили протестующие.

Анну обвиняют в том, что она организовала «единовременное пребывание граждан, повлекшее нарушение общественного порядка».

За несколько дней до ее задержания на Шиесе было несколько крупных конфликтов между активистами, силовиками и ЧОПом.

«С 8 до 9 утра наши люди пытались остановить погрузочно-разгрузочные работы непосредственно на станции — и были избиты сотрудниками ЧОП. Полиция, разумеется, смотрела не вмешиваясь. Сана — подозрение на черепно-мозговую травму, девушке очень плохо. Андрей — неустойчивая стенокардия, гипертонический криз. Михаил (режиссер из Санкт-Петербурга) — подозрение на закрытый перелом ноги. Еще у одного разбита губа (удар был в лицо), ему нужно идти к стоматологу, здесь нет ни рентгена, ни нормального врача, но скорее всего все диагнозы подтвердятся. Ещё несколько человек с незначительными травмами спины, ушибами, ссадинами и вывихами. Здесь нас очень-очень мало, а их очень-очень много. Ошеров лютует. Забрали сейчас двух парней: Радика и Алексея Бобрецова, они тоже были в этом замесе. Их забрал ОМОН, посадили в автозак, отвезут сейчас куда-то… то есть там уже не административку будут оформлять, а что-то другое…», — рассказала об очередном столкновении 27 мая экоактивистка Оксана Владыка сообществу «Поморье не помойка»

4 июня ситуация повторилась:

«Час назад на Шиесе рабочие "Технопарка" начали восстанавливать разобранный экозащитниками забор. Ошеров предъявил договор, якобы разрешающий его строительство. Договор от 4 июля 2018 г., срок действия — 11 месяцев, то есть, сегодня срок его действия истёк. Защитники попытались препятствовать работе по восстановлению забора, но были сметены ОМОНом. Задержаны несколько человек, включая Олега Мандрыкина, северодвинского активиста и организатора нескольких митингов против мусорной мафии», - пишет сообщество «Поморье не помойка»

К слову, Анна Шекалова - не единственная задержанная. Только 4 июня, по разным данным, на Шиесе было задержано 7 человек.

Защитников Севера соседство с ОМОНом, несмотря на задержания и агрессию, не пугает.

«Ηeбывaлoe кoличecтвo людeй нa Шиece! Ужe пpиeхaлo бoлee 500 чeлoвeк! Βидимo, люди, oпacaяcь фeйкoвых oбpaщeний к пpeзидeнту и пoдcтaвных "житeлeй" близлeжaщих нaceлeнных пунктoв, peшили 20 июня пpoвecти имeннo здecь, в caмoй тpeвoжнoй тoчкe Аpхaнгeльcкoй oблacти», - сообщает 18 июня «Чистый СЕВЕР 29»

19 июня в Шиес приехало более 500 человек. Они ожидают прямой линии с президентом, пока строители полигона спешно прячут технику.