Зрители рок-фестиваля в Череповце жалуются на избиение ОМОНом во время концерта

В Череповце во время выступления группы «Алиса» на рок-фестивале в зале Ледового дворца зажгли файеры: в зал ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать зрителей. Очевидцы сообщают, что пострадали не только те, кто зажигал пиротехнические изделия, но и те, кто ничего запрещенного не совершал. По оценкам директора «Алисы» Кирилла Титова, были избиты около 20 зрителей.

Рок-группа «Алиса» выступала в Череповце в рамках фестиваля «Время колокольчиков», посвященного памяти поэта и музыканта Александра Башлачева. Судя по видео, которые зрители выложили в группе фестиваля, во время исполнения песни «Небо славян», в зале кто-то зажег файер, начался слэм (действие публики на музыкальных концертах, при котором люди толкаются и врезаются друг в друга). В этот момент в зал влетели сотрудники Росгвардии, началась потасовка.

Увидев ОМОНОвцев среди зрителей, лидер «Алисы» Константин Кинчев заявил, что остановит концерт, если правоохранители не покинут зал.

— Что за законы, порядки в Череповце? Ё-моё, XXI век! Как при «совке» живут. Они опять пошли… Ну, что тогда, всего доброго, спасибо за внимание! — после этого Кинчев и музыканты ушли со сцены.

Позже по просьбе зрителей группа вернулась на сцену. Всех присутствующих призвали к порядку.

На следующий день после концерта в группе рок-фестиваля в соцсети начали появляться возмущенные отзывы зрителей. Так, Юлия Тихомирова написала, что ОМОН избил ее мужа.

— Благодаря омону, избит мой муж, который ни в чем не виноват (…). Потому что какие-то идиоты зажгли фаеры. А забрали всех кто находился рядом, — пишет девушка.

Концертный директор группы «Алиса» Кирилл Титов в интервью «Пятому каналу» отметил, что были избиты около 20 человек.

— Были избиты порядка 20 человек за танцы — это называется слэм — и доставлены в отдел полиции. <.> Группа остановила концерт, и ждали, пока ОМОН покинет зрительный зал, потому что продолжать концерт при такой обстановке в зале просто невозможно. Это и неуважение к нашей публике, — отметил Титов.

В пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области корреспонденту NewsVo сообщили, что информация о противоправных действиях сотрудников ОМОН на концерте «не соответствует действительности».

— Во время концерта фанаты подожгли пиротехнические изделия, а также пытались спровоцировать драку. На неоднократные требования правоохранителей прекратить нарушения не реагировали. Сотрудники ОМОН, действуя в соответствии с законодательством, пресекли попытки нарушения общественного порядка. Правонарушители были доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, — отмечают в пресс-службе управления Росгвардии.

NewsVo запросил в пресс-службе УМВД по Вологодской области информацию, сколько человек были задержаны на концерте. Нам сообщили, что всего задержали 28 человек, из них протоколы в итоге составили на десятерых. Причем на одного из задержанных был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство», на остальных девятерых — по ст. 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Решение о наказании для задержанных будет принимать суд.

