Управление автодорог оштрафовали на 200 000 рублей за отсутствие разметки на улице в Устюжне

14.11.2019 [Общество]

Суд на 200 000 рублей  оштрафовал областное управление автодорог за отсутствие горизонтальной разметки на участке улицы Беляева в Устюжне. Нарушение было выявлено в сентябре 2019 года.

— Кроме того, у КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» отсутствовал проект организации дорожного движения в отношении указанной улицы, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В материалах дела отмечается, что госучреждение осуществляет оперативное управление магистральной городской улицей.  Оценив представленные доказательства, Устюженский районный суд признал госучреждение виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. 

Ранее Newsvo сообщал, что в феврале 2019 года областное управление автодорог оштрафовали на 100 000 рублей за скользкую трассу в Великоустюгском районе, а в сентябре 2019 года - на 300 000 рублей за отсутствие разметки на трассах в Великоустюгском районе.

Тэги: дороги, дорожная разметка, штрафы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде разваливается Горбатый мост
Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября
На улице Луначарского в Вологде частично обвалился берег реки
Мошенники украли со счета вологодской фирмы 4,5 млн рублей
723 дачных участка затоплены в Вологде
Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами
В противотуберкулезном диспансере в Череповце санитарок переводят в уборщиц
Житель Вологды подозревается в убийстве жены, которая хотела с ним развестись
Череповчанин варил дезоморфин в своей квартире
Дело супругов Шиллеров, строивших дома для дольщиков в Алексино, направили в суд повторно
12.11.2019 [Общество]

Вологодская область вошла в список 16 регионов РФ с наибольшим риском «мусорного коллапса»

1690
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый инкубатор для выхаживания новорожденных купили в медсанчасть «Северсталь» в Череповце
К 2024 году Вологодская область должна выйти на 100% переработку заготовленной древесины
Суд не позволил налоговой взыскать с сети магазинов «Северный градус» 17 млн рублей
Новый интернет-портал службы занятости населения заработал в Вологодской области
В Череповце будут судить двух подростков, грабивших на улице других детей
Клиника "РЖД-Медицина" в Вологде снова разместила на своем здании незаконный баннер
Ржавая вода круглый год: жители Грязовца просят депутата Холодова о помощи
 


12.11.2019 [Общество]

Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами

4042
0
14.11.2019 [БлогоVO]

Как повышаются зарплаты у медицинских работников. Наглядно

136
0
14.11.2019 [Обзор Прессы]

Госдума хочет приравнять к СМИ — «иностранным агентам» обычных людей. Всех людей

149
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика