Управление автодорог оштрафовали на 200 000 рублей за отсутствие разметки на улице в Устюжне

Суд на 200 000 рублей оштрафовал областное управление автодорог за отсутствие горизонтальной разметки на участке улицы Беляева в Устюжне. Нарушение было выявлено в сентябре 2019 года.

— Кроме того, у КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» отсутствовал проект организации дорожного движения в отношении указанной улицы, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В материалах дела отмечается, что госучреждение осуществляет оперативное управление магистральной городской улицей. Оценив представленные доказательства, Устюженский районный суд признал госучреждение виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в феврале 2019 года областное управление автодорог оштрафовали на 100 000 рублей за скользкую трассу в Великоустюгском районе, а в сентябре 2019 года - на 300 000 рублей за отсутствие разметки на трассах в Великоустюгском районе.