Управление автодорог оштрафовали на 300 000 рублей за отсутствие разметки на трассах в Великоустюгском районе

Суд на 300 000 рублей оштрафовал областное управление автодорог за отсутствие разметки на трех участках трасс в Великоустюгском районе. В этих местах летом 2019 года произошли аварии.

— Согласно протоколам об административных правонарушениях, КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» не обеспечило соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети в местах совершения ДТП: на 456 км автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас (15 июня 2019 года), на подъезде к пос. Полдарса Великоустюгского муниципального района (30 июня 2019 года), на участке с 0 км по 3 км автоподъезда к г. Великий Устюг (5 июля 2019 года), — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В материалах дела отмечается, что управление автомобильных дорог Вологодской области должно обеспечивать безопасное и бесперебойное движение машин по дорогам в регионе. Нарушение требований ГОСТа — отсутствие горизонтальной дорожной разметки — было подтверждено фотографиями.

Отягчающим обстоятельством было признано то, что ранее управление неоднократно привлекалось к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).

Великоустюгский районный суд, рассмотрев материалы дела, назначил бюджетному учреждению наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей за каждое административное правонарушение – всего 300 000 рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в феврале 2019 года областное управление автодорог оштрафовали на 100 000 рублей за скользкую трассу в Великоустюгском районе.