В Великоустюгском районе 37-летняя женщина за рулем «Рено» съехала в кювет и погибла

01.07.2019 [Происшествия]

В поселке Полдарса Великоустюгского района 37-летняя женщина за рулем "Рено" опрокинула машину в кювет и погибла. ДТП произошло вчера рано утром на улице Попова.

По данным пресс-службы областного УМВД, около 5.30 женщина не справилась с управлением иномаркой и съехала в кювет. "Рено" опрокинулся и затем врезался в дерево. От полученных травм водитель авто скончалась на месте ДТП, 45-летний пассажир машины с травмами доставлен в больницу.

Известно, что прав на управление автомобилем у погибшей не было.

Ранее Newsvo сообщал, что 29 июня произошло ДТП с погибшим в Устюженском районе: автомобиль УАЗ Патриот столкнулся с мопедом. 70-летний водитель мопеда получил травмы в результате столкновения, был госпитализирован и позже скончался. 

Тэги: ДТП, гибель человека

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