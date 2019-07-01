В Великоустюгском районе 37-летняя женщина за рулем «Рено» съехала в кювет и погибла

В поселке Полдарса Великоустюгского района 37-летняя женщина за рулем "Рено" опрокинула машину в кювет и погибла. ДТП произошло вчера рано утром на улице Попова.

По данным пресс-службы областного УМВД, около 5.30 женщина не справилась с управлением иномаркой и съехала в кювет. "Рено" опрокинулся и затем врезался в дерево. От полученных травм водитель авто скончалась на месте ДТП, 45-летний пассажир машины с травмами доставлен в больницу.

Известно, что прав на управление автомобилем у погибшей не было.

Ранее Newsvo сообщал, что 29 июня произошло ДТП с погибшим в Устюженском районе: автомобиль УАЗ Патриот столкнулся с мопедом. 70-летний водитель мопеда получил травмы в результате столкновения, был госпитализирован и позже скончался.