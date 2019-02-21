Областное управление автодорог оштрафовали на 100 000 рублей за скользкую трассу в Великоустюгском районе
Суд оштрафовал управление автодорог Вологодской области на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание участков трассы Урень – Шарья – Никольск – Котлас в Великоустюгском районе.
- Согласно протоколу об административном правонарушении от 17 декабря 2018 года, КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» не обеспечило соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети автодороги Урень – Шарья – Никольск – Котлас на участках с 404 по 405 км, с 399 по 401 км, с 392 по 395 км, с 387 по 390 км. Это выразилось в наличии на проезжей части дороги зимней скользкости в виду уплотненного снега, не обработанного фрикционными или химико-фрикционными ПГМ в нарушение п. 7.1 ГОСТ 33181-2014, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Отмечается, что ранее управление автомобильных дорог Вологодской области неоднократно привлекалось к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).
Великоустюгский районный суд Вологодской области назначил ведомству наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.