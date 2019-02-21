Областное управление автодорог оштрафовали на 100 000 рублей за скользкую трассу в Великоустюгском районе

Суд оштрафовал управление автодорог Вологодской области на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание участков трассы Урень – Шарья – Никольск – Котлас в Великоустюгском районе.

- Согласно протоколу об административном правонарушении от 17 декабря 2018 года, КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» не обеспечило соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети автодороги Урень – Шарья – Никольск – Котлас на участках с 404 по 405 км, с 399 по 401 км, с 392 по 395 км, с 387 по 390 км. Это выразилось в наличии на проезжей части дороги зимней скользкости в виду уплотненного снега, не обработанного фрикционными или химико-фрикционными ПГМ в нарушение п. 7.1 ГОСТ 33181-2014, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.