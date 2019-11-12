Вологодская область вошла в список 16 регионов РФ с наибольшим риском «мусорного коллапса»

12.11.2019 [Общество]

Глава Минприроды указал руководителям 16 регионов на угрозу возникновения проблем с вывозом мусора. В этом списке есть и Вологодская область.

Это регионы, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Кобылкин посоветовал обратить особое внимание на работу этих компаний главам этих субъектов РФ.

«Два или три дня бездействия действительно могут привести к мусорному коллапсу. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», — цитирует Кобылкина РБК.

Министр предупредил руководителей этих регионов, что власти на местах должны принять исчерпывающие меры для недопущения «мусорных коллапсов». «Недопустимо, когда спор хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе», — заявил Кобылкин.

В Северо-Западном федеральном округе в список 16 "проблемных" регионов вошли только Вологодская и Новгородская области.

Напомним, что в Вологодской области был установлен один из самых высоких тарифов на вывоз ТКО, а в 2019 году в этой сфере начались многочисленные проблемы, включающие несвоевременный вывоз мусора из контейнеров, а иногда и их отсутствие. Кроме того, в области возникли те самые споры хозяйствующих субъектов, о которых говорил министра. В частности, региональные операторы не хотели покупать мусорные баки.

В октябре ФАС выдала правительству Вологодской области предписание пересчитать расходы регоператоров и, при выявлении экономически необоснованных, снизить тариф на вывоз мусора  в срок до 20 декабря.

Тэги: мусор
Сюжет: Тариф на вывоз мусора

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