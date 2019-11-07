Полиция Вологды два месяца проводит проверку по факту поджога памятника архитектуры на Ветошкина

07.11.2019 [Общество]
Полиция Вологды два месяца проводит проверку по факту поджога памятника архитектуры на Ветошкина

По факту поджога памятника архитектуры на улице Ветошкина, 3 в Вологде полиция уже почти два месяца проводит проверку. Об этом Newsvo сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, здание подожгли днем 8 сентября, в день выборов. В результате дом сильно пострадал.

Как ранее сообщал Newsvo, 6 декабря 2018 года этот дом с земельным участком площадью 578 кв. м за 1,17 млн рублей купило ООО "Агентство регионального развития Вологодской области". Фирма, купившая дом, была зарегистрирована незадолго перед этим - 21 августа 2018 года. Учредитель и директор этого ООО - Вероника Васильевна Новожилова, супруга депутата Вологодской гордумы от "Единой России" Владимира Новожилова. 

Двухэтажный деревянный дом 1911 года постройки, известный как дом священника Суровцева, является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому он был продан с охранными обязательствами - сносить дом нельзя и нужно обеспечивать его сохранность. Согласно условиям договора о продаже, новый владелец обязан был провести противоаварийные и консервационные работы на доме до 1 октября 2019 года, а до 1 июля 2021 года отреставрировать его. Но, судя по всему, "Агентство регионального развития Вологодской области" купило дом только для того, что перепродать его. 

Уже 21 декабря 2018 года на сайте Авито появилось объявление о продаже участка с этим домом за… 2,2 млн рублей. А 19 февраля 2019 года собственником дома стал житель Вологды Евгений Николаевич Маркелов. Такие данные содержатся в выписке Росреестра, которую получил Newsvo. Привлечен ли Евгений Маркелов к ответственности за несоблюдение условий договора купли-продажи дома, неизвестно.

Тэги: исторические дома
Сюжет: Уничтожение Суровцевского дома
Фото: Newsvo

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