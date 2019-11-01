В Вологодской области стало меньше врачей

Вологодская область вошла в список 55 регионов России, где в 2018 году сократилось число врачей. Такие данные содержатся в справке Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах, которая оказалась в распоряжении РБК.

Newsvo попросил РБК поделиться из справки информацией, касающейся Вологодской области. Выяснилось, что в целом в Северо-Западном регионе врачей стало больше за счет увеличения их числа в некоторых областях (2017 год - 59 671, 2018 год – 60 142). Однако в Вологодской области медиков стало меньше.

Так, если в 2017 году в нашей области было 3558 врачей, то в 2018-м – 3485. Из них в 2017 году оказывали помощь в амбулаторных условиях 1930, в 2018 году – 1916. В целом врачей стало меньше на 2,1%.

Как сообщает РБК, в целом в 2018 году количество врачей в России выросло — на 0,07% по сравнению с 2017 годом (на 404 специалиста - до 548 818). Это увеличение произошло за счет 30 регионов РФ. Например, в Ненецком автономном округе произошел рост на 4,5% , в Москве - на 3,5%, в Ленинградской области - на 3,4%.

Но в 55 регионах врачей стало меньше. Минздрав объясняет это социальными и финансовыми причинами. Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, где предлагают более высокую зарплату.

На заседании Госсовета решено увеличить расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения на 550 млрд рублей. Разработка региональных программ модернизации должна быть предоставлена в Минздрав до начала января 2020 года, после их утверждения со второго полугодия должна начаться их реализация.

Камнем преткновения Минздрав называет неподчинения региональных медучреждений министерству — они находятся в ведении губернаторов.

По данным Минздрава, наблюдается дисбаланс в части зарплат медицинских работников. Согласно майскому указу президента, зарплата врача в регионе должна быть доведена до 200% от средней по региону. Однако в ряде регионов это достигалось за счет стимулирующих выплат при сохранении низкого оклада.

Напомним, весной этого года, в департаменте здравоохранения Вологодской области сказали, что по итогам 2018 года средняя заработная плата врача в области составила 62,3 тысячи рублей. Примечательно, что эта цифра совпадает с той зарплатой, которая должна быть у вологодских врачей согласно майским указам президента. Об этом в январе 2019 года писали в соцсетях череповецкие врачи, обращая внимание на то, что эта цифра из майских указов не соответствует действительности.

Как говорят сами врачи, высокие зарплаты достигаются из-за коэффициента совместительства 1,86, то есть врачи работают на две ставки.

По данным Минздрава, по итогам первого полугодия 2019 года в некоторых регионах доля оклада в зарплате врача не доходит до 30% от зарплаты.