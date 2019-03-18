В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей

62,3 тысячи рублей – такова средняя зарплата врачей в регионе, которую назвал департамент здравоохранения Вологодской области. Эта цифра упоминается в пресс-релизе о дне открытых дверей, проведенном в Вологде для школьников, желающих связать свою профессию с медициной.

В выходные в Вологду приезжали представители Ярославского государственного медицинского университета и Северного государственного медицинского университета из Архангельска.

Как сообщает департамент, Вологодская область сотрудничает по целевой подготовке с 10 медицинскими вузами, и в 2019 году планирует предоставить выпускникам из области свыше 200 целевых направлений.

- Вместе с тем, желающих воспользоваться квотой каждый год в два раза больше. И это не случайно. Профессия медицинского работника всегда была и остается одной из самых престижных. Труд врача в настоящее время оплачивается по достоинству, специалистам предоставляются меры социальной поддержки от области. Так, по итогам за 2018 год средняя заработная плата врача Вологодской области составляет 62,3 тысячи рублей (в 2013 году -34,8 тысячи рублей; рост по сравнению с 2013 годом в 1,8 раза), - сообщает департамент здравоохранения.

Редакция Newsvo не знает, откуда чиновники взяли такую цифру. Однако становится интересным, почему в Вологде и области большая нехватка врачей при такой заработной плате. Напомним, по итогам 10 месяцев 2017 года в Вологодской области не хватало 551 врача. Скорее всего, с тех пор ситуация немного улучшилась, но не в разы. Например, в августе 2018 года сообщалось, что в медучреждениях одной только Вологды не хватает 451 работника (ред. - это не только врачи).

Интересно, что озвученная департаментом здравоохранения заработная плата врачей совпадает с той зарплатой, которая должна быть у вологодских врачей согласно майским указам президента. Об этом в январе 2019 года писали в соцсетях череповецкие врачи, обращая внимание на то, что эта цифра из майских указов не соответствует действительности.

Как говорят сами врачи, высокие зарплаты достигаются из-за коэффициента совместительства 1,86, то есть большинство врачей работают на две ставки, соответственно, реальные зарплаты примерно в два раза ниже.

В конце прошлого года в онлайн-приемную губернатора обратился житель Вологды, написавший, что зарплата его супруги, которая работает акушером-гинекологом в женской консультации на улице Архангельской, 13б, после оптимизации медучреждений уменьшилась в два раза.

«После оптимизации и присоединения от поликлиники 3 к роддому 1 ее зарплата уменьшилась вдвое. За ноябрь врач высшей категории вместе с подработкой на УЗИ получил 23000, аналогично зарплата в поликлинике 3 составляла около 40000», - написал мужчина.

При этом зарплаты многих главврачей в Вологодской области составляют 80-100 тысяч рублей. Подробнее о них Newsvo писал в августе 2018 года.