Суд оштрафовал «Магистраль» на 50 000 рублей из-за завышенной отметки бетонирования набережной

Арбитражный суд Вологодской области сегодня удовлетворил иск регионального департамента строительства к ООО «Магистраль» о привлечении к ответственности за неисполненное предписание ведомства. Речь идет о завышенном нижнем ростверке (отметке бетонирования) на набережной.

Как ранее сообщал NewsVo, проверкой департамента было выявлены отступления от требований проектной документации во время работ подрядчика по берегоукреплению набережной, а именно «несоответствие высотных отметок верхнего и нижнего монолитного железобетонного упора требованиям проектной документации».

В июне 2019 года фирма привела в соответствие проекту верхнюю отметку бетонирования — смонтированные плиты были убраны. Однако нижним ростверком, который сделали на 70 сантиметров выше, чем в проекте, «Магистраль» так и не занялась, нарушение устранено не было.

Позднее мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что на отступление от проекта решились, чтобы не было разницы в отметках бетонирования на новой Пречистенской набережной и на Набережной VI армии.

— Иначе было бы не провести работы — в воде невозможно заниматься устройством нижнего ростверка. Есть решение технического совета, эти решения приняты осознанно, законодательство это допускает, - сказал мэр.

Тем не менее, из-за неисполненного предписания департамент строительства Вологодской области вышел в суд с иском, и теперь «Магистраль» оштрафуют на 50 000 рублей.