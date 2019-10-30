В Вологде за один день собрали 15 тысяч рублей на перевозку крокодила в Екатеринбург

В Вологде за один день собрали 15 тысяч рублей на перевозку крокодила Генессы в Екатеринбург. Пока рептилия находится на передержке в Ботаническом саду.

- Она еще немного в шоке, но у нас она отогрелась и с удовольствием изучает территорию. Раны после аварии уже начали заживать! - сообщают сотрудники Ботанического сада.

Фото из группы Ботанического сада.

Напомним, крокодил вместе с другими животными был в машине "Лада Ларгус", которая попала в ДТП в Бабушкинском районе 23 октября. Автомобиль выехал на встречку и врезался в ВАЗ. Люди - оба водителя и пассажирка "Лады" - погибли. В областном УМВД сообщили, что в "Ладе" перевозились крокодил, питон, кролик, еж, морская свинка и черепаха.

Морскую свинку взяла себе жительница Вологды, крокодила временно приютил у себя в квартире вологжанин Дмитрий, а остальных животных взяли в Ботанический сад. Позже туда увезли и крокодила.

Волонтерам "Велеса" с помощью знакомых из других городов России удалось найти для крокодила нового хозяина - взять себе Генессу согласился житель Екатеринбурга, который который держит у себя дома рептилий. После этого начался поиск водителя, который доставит туда крокодила, и сбор средств на оплату бензина. Деньги удалось собрать за один день, 10 тысяч рублей выделил индивидуальный предприниматель. Перевозчику уже перевели предоплату, скоро животное повезут в Екатеринбург.

Добавим, что в "Ладе Ларгус" также предположительно перевозилась кобра. В "Велесе" говорят, что об этом сообщила знакомая погибшей женщины. Однако после ДТП кобры в машине не было.