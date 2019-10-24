Крокодил, попавший в ДТП, временно живет в квартире жителя Вологды

24.10.2019 [Происшествия]

В Вологде ищут водителя, который сможет доставить крокодила в Екатеринбург. Напомним, рептилия вместе с другими животными была в машине "Лада Ларгус", которая попала в ДТП в Бабушкинском районе 23 октября. Автомобиль выехал на встречку и врезался в ВАЗ. Люди - оба водителя и пассажирка "Лады" - погибли.

Приехавшие на место ДТП полицейские и сотрудники МЧС обнаружили, что в "Ладе" перевозились крокодил, питон, кролик, еж и морская свинка. Сейчас стало известно, что с ними была еще черепаха.

Сегодня животных привезли в общество защиты животных "Велес". Как рассказала NewsVo волонтер "Велеса" Ольга Клюквина, морскую свинку взяла себе жительница Вологды. Питона Василису, ежа, кролика и черепаху взяли в Ботанический сад Вологды. А "приют" для крокодила волонтерам "Велеса" удалось найти в Екатеринбурге - его согласился взять один из местных жителей, который держит у себя дома рептилий. В доме созданы условия для их содержания и есть бассейн. Пока не известно, поедет крокодил туда на ПМЖ или большой дом в Екатеринбурге станет еще одним временным местом его пребывания.

Сейчас нужно найти водителя, который доставит крокодила в Екатеринбург. В "Велесе" сказали, что добровольцу компенсируют затраты на бензин.

Пока крокодил Генесса находится дома у жителя Вологды Дмитрия - рептилии выделили комнату, где поддерживают температуру 25-30 градусов. Специалисты сказали, что кормить рептилию пока не нужно. По словам Дмитрия, с крокодилом все в порядке. Вологжанин прислал в редакцию NewsVo фото Генессы:

В группе NewsVo в соцсети ВКонтакте опубликовано видео, как полицейские грузят животных в машину.

- Надо змею-то как-то сделать, чтобы она не поползла, - просит водитель.

- Ты ноги поднимай, когда едешь, - шутят полицейские.

Тэги: крокодилы, животные, помощь

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