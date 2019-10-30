Подаренную чиновнику правительства Вологодской области серебряную ручку продали за 50 000 рублей

Серебряную ручку, подаренную одному из чиновников правительства Вологодской области, продали с помощью электронных торгов за 50 тысяч рублей. Как выяснил Newsvo, ее купила фирма, которую учредил бизнесмен, снесший здание «Труда» в Вологде.

О результатах проведенных торгов на своем сайте сообщил департамент имущественных отношений.

— Департамент имущественных отношений Вологодской области сообщает, что согласно протоколу об итогах продажи имущества без объявления цены (…) признана состоявшейся продажа следующего движимого имущества: ручка чернильная, выполненная из серебра, выгравирован портрет девушки. Производитель «Montegrappa», — говорится в сообщении.

По данным издания «Череповецкая истина», ручку подарили губернатору, однако в документах на сайте департамента такой информации нет.

Прием заявок на торги шел с 3 сентября, за это время появилось 48 покупателей, но до самой процедуры дошли только 40. В итоге ручка досталась за 50 тысяч рублей ООО «Производственно-коммерческая фирма «Новотек». При этом, судя по данным из открытых источников, в интернете такую ручку продают за 230 тысяч рублей.

Скриншот сайта pen.ru

Эта компания в 2019 году построила детсад в Охмыльцево . С 2017 года фирма «Новотек» зарегистрирована в Москве, ее учредитель и гендиректор — Анастасия Веретенникова. Однако учредил эту компанию в 2014 году в Вологде Василий Анчуков. Он известен вологжанам как гендиректор ООО «Аудит», который снес здание «Труда» в Вологде.

Как ранее сообщал Newsvo, чиновникам запрещается принимать подарки, за исключением тех случаев, когда эти подарки преподносятся в ходе протокольных мероприятий, деловых встреч и командировок. Эти подарки чиновники обязаны сдавать своему руководству для последующего определения их судьбы. Если подарок стоит меньше 3 тысяч рублей, то служащий может получить его обратно, а если стоимость больше, его можно выкупить. Иначе подарок передается на хранение в соответствующее учреждение. Переданные «протокольные» подарки подлежат учету.

Департамент имущественных отношений Вологодской области пробовал продавать подарки с аукциона. Однако, как выяснилось, больших денег на этом не заработать: Newsvo писал, что статуэтку «Подать руку» в итоге удалось реализовать по цене, в 10 раз ниже стартовой. Если в сентябре 2017 года ее выставляли на торги за 10 800 рублей, то 12 ноября 2018 она была продана за 1 110 рублей Игорю Калабанову.