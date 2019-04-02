Суд не поверил в версию Анчукова о сносе здания «Труда» в Вологде 

Вологодский областной суд отклонил жалобу гендиректора ООО «Аудит» Василия Анчукова, пытавшегося оспорить административное наказание за снос здания «Труда». За уничтожение этого объекта историко-архитектурной среды компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Напомним, по факту незаконного сноса здания «Труда» в Вологде было начато административное расследование, материалы которого передали в городской суд, и тот вынес решение о штрафе. Позднее, оспаривая штраф в областном суде, в качестве аргумента своей невиновности Василий Анчуков заявил, что его подпись в договоре с «Аргос Трейд» на снос здания якобы является подделкой. Предприниматель даже представил заключение экспертов, подтверждающее его слова.

Однако суд признал это ненадлежащим доказательством и принимать его не стал.

«Суд критически оценил представленные экспертные исследования, содержащие выводы о том, что подпись от имени Василия Анчукова выполнена не Анчуковым и оттиск печати в договоре нанесен не печатью ООО «Аудит». Данные заключения не отвечают требованиям статьи 26.4 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Позицию Анчукова относительно его непричастности к сносу "Труда" суд посчитал «противоречащей здравому смыслу и установленным по делу обстоятельствам».

«А принимаемые руководством общества меры, направленные на установление виновного в сносе здания лица, неубедительны, недостаточны, несвоевременны, направлены на избежание ответственности за допущенное правонарушение», — говорится в мотивировочной части судебного акта.

В итоге постановление предыдущей инстанции о штрафе осталось в силе.

Напомним, здание "Труда" на Орлова, 2 было незаконно снесено в конце сентября 2018 года. С 28 октября 2014 года оно принадлежит ООО «Аудит», директор и учредитель которого - Василий Анчуков. 27 сентября 2018 года был заключен договор на снос здания с ООО "Аргос Трейд".

Работы по сносу проводились с использованием экскаваторов и были продолжены даже после того, как Комитет по охране памятников уведомил подрядчика о том, что снос запрещен.

29 сентября на место выезжала сотрудник Комитета по охране культурного наследия, которая разъяснила представителю подрядчика, что снос запрещён. Видео "Настоящей Вологды".

Уже 3 октября появилось сообщение о намерении объявить ООО "Аудит" банкротом. Заявление об этом подала связанная с Анчуковым фирма ООО «Миракс групп».

Сам Василий Анчуков, по информации «Череповецкой истины», находился под следствием по уголовному делу о «Мошенничестве», но в марте 2018 года ему, по данным газеты, удалось сбежать от полицейских.

Однако после этого Newsvo обнаружило "беглого" Анчукова на фотографиях с первыми лицами области и города. Обстоятельства, при которых были сделаны снимки, свидетельствуют о том, что полиция Анчукова уже не ищет. Фотографии появились 20 сентября на странице губернатора ВКонтакте, на них запечатлено начало строительства детского сада на улице Возрождения. Его строит ООО "Новотек", а именно в команде этой фирмы Василий Анчуков участвовал в "Зеленом марафоне" "Бегущие сердца" в мае 2018 года.

То самое фото со страницы губернатора в ВК. Василий Анчуков - второй справа.