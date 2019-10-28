Сорванную с жилого дома крышу в Шексне подрядчик восстановит по гарантии

Подрядчик восстановит сорванную ураганом с многоквартирного жилого дома в Шексне крышу за свой счет, по гарантии. Об этом NewsVo рассказали в администрации поселка.

— Подрядчик приступил к работам по разборке, потом сразу же начнется монтаж. Все претензии им приняты, все затраты на восстановительные работы понесет он, все будет им исправлено.

По словам чиновников, в доме находиться безопасно.

Как ранее сообщал NewsVo, кровля дома № 4 по улице Молодежной в Шексне, которую сорвало ветром в ночь на 28 октября, была отремонтирована этим летом в рамках программы капремонтов. Известно, что работы выполнял индивидуальный предприниматель.