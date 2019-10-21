В мэрии Череповца опровергли ограничение количества поездок по проездным в общественном транспорте

21.10.2019 [Общество]

В мэрии Череповца опровергли ввод с 1 ноября ограничения на использование проездных в общественном транспорте города. Об этом, заметив соответствующее постановление на сайте мэрии, накануне написал ряд СМИ.

Постановление «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом» было размещено на сайте 17 октября. Отдельным пунктом постановления прописано количество поездок по проездному для школьников, студентов, работающих жителей и пенсионеров-льготников (29, 40, 90 и 35 соответственно).

Как пояснил NewsVo помощник мэра Череповца Сергей Климушкин, никто не будет контролировать количество поездок по проездным, ими по-прежнему можно будет пользоваться без ограничений. Цифры, указанные в постановлении, необходимы для обоснования стоимости проездного.

—  Есть приказ Федеральной службы государственной статистики, в котором устанавливается количество поездок пассажиров по проездным билетам в городском общественном транспорте. Например, для студентов приказом устанавливается 60 поездок. Это такая средняя величина, и стоимость разового билета умножается на количество поездок — получается стоимость проездного. Мы установили это количество не 60, а 40 поездок, для того, чтобы снизить стоимость проездного, потому что при 60 это получается сумма больше 1600 рублей, это очень дорого для студентов. Если мы в постановлении не пропишем 40 поездок, то автоматом должны считать по приказу Федеральной службы государственной статистики, — отметил Сергей Климушкин.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 ноября в Череповце на 2 рубля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Разовый проезд в автобусе будет стоить 28 рублей, в трамвае — 26 рублей. Для ветеранов билет на автобус и трамвай будет стоить 22 рубля.

 

 

Тэги: общественный транспорт, проезд, проездные

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