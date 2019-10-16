С 1 ноября в Череповце на 2 рубля подорожает проезд в общественном транспорте

В Череповце с 1 ноября на 2 рубля подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Разовый проезд в автобусе будет стоить 28 рублей, в трамвае – 26 рублей. Для ветеранов билет на автобус и трамвай будет стоить 22 рубля. Об этом сообщил заместитель мэра Череповца Сергей Климушкин.

Основными причинами повышения стоимости проезда он назвал подорожание дизельного топлива, смазочных материалов и других технических жидкостей. Ещё одной причиной подорожания проезда Климушкин назвал повышение зарплаты водителям автоколонны №1456 в сентябре текущего года.

«На предприятии давно не повышали зарплату, что привело к массовому увольнению водителей. Это отразилось на качестве перевозок, череповчане это почувствовали», - сказал Сергей Климушкин.

Стоимость проездных также вырастет. Льготный школьный билет будет стоить 803 рубля, студенческий – 1107 рублей. Стоимость проездного для льготников и ветеранов составит 969 рублей, сообщает официальный сайт Череповца.

Как ранее сообщал NewsVo, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Череповца повышали в июне 2018 года. В июне 2019-го бывший мэр Елена Авдеева заявляла о возможном повышении стоимости проезда в автобусах для вывода автоколонны № 1456 из убытков. Экс-глава автоколонны Сергей Орлов сейчас претендует на должность мэра в Череповце.