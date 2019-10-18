В Череповце на пост мэра претендует предпринимательница, некачественно работавшая по госконтрактам

18.10.2019 [Политика]

На пост мэра Череповца претендует предпринимательница, которая некачественно отремонтировала мемориал на Введенском кладбище Вологды и не выполнила в срок ремонт Комсомольского парка в Череповце.

Документы для участия в конкурсе на должность мэра Лариса Овчинникова подала в конце дня 17 октября (это был последний день приема заявок от кандидатов).

Фото с официального сайта Череповца, Лариса Овчинникова справа

По данным налоговой службы, Овчинникова Лариса Вячеславовна зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2015 году. Основной вид ее деятельности  - «деятельность рекламных агентств», но среди дополнительных есть и животноводство, и охота, и химчистка, и торговля бытовыми товарами, транспортные услуги, а также «работы строительные».

NewsVo писал, что в 2018 году МКУ «Ритуал» из Вологды заключило с предпринимательницей контракт на ремонт мемориала на Введенском кладбище. В итоге ИП Овчинникова выполнила работы некачественно, в разрез с техзаданием. Эксперт также определил, что стоимость выполненных работ и материалов по контракту составляла 1 412 573 рубля, а стоимость устранения существующих недостатков почти в полтора раза больше — 2 037 193 рубля 20 копеек. В итоге городская администрация отказалась платить ИП за проведенные работы, Овчинникова попробовала оспорить это решение в суде, но не смогла.

Выяснилось, что претензии к работе фирмы Ларисы Овчинниковой были и раньше, в Череповце. Так, по данным gorodche.ru, в 2013 году организация, которой руководила череповчанка, не справилась в срок с ремонтом Комсомольского парка. Подрядчик допустил трехнедельное отставание от графика. За каждый день просрочки власти предъявили к фирме штрафные санкции.

- Мы очень старались, - объясняла тогда ситуацию Лариса Овчинникова.– Но получилось, что мы не могли найти достаточное количество работников. Было лето, многие были заняты на объектах. Поэтому мы все силы мобилизовали только в сентябре, хотя сдача был намечена на 10 сентября, но как раз пошли дожди. И тут со сроками у нас все сместилось.

Как ранее сообщал NewsVo, на пост мэра Череповца в этом году претендуют одиннадцать кандидатов.

Тэги: мэрия Череповца

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