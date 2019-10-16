Власти Вологды отказались оплачивать некачественный ремонт мемориала на Введенском кладбище

Арбитражный суд Вологодской области отказался удовлетворить иск фирмы, некачественно выполнившей ремонт мемориала на Введенском кладбище. Предприниматель требует оплаты, а городская администрация говорит, что после проведенных работ на памятник теперь нужно потратить почти в полтора раза больше денег, чтобы привести его в порядок.

Контракт на ремонт мемориала, посвященного воинам-вологжанам, погибшим во время Великой Отечественной войны, МКУ «Ритуал» заключило в сентябре 2018 года. По данным сайта госзакупок, за 1,5 млн рублей работы вызвалась выполнить предприниматель Лариса Овчинникова. Все работы должны были быть выполнены до 31 октября 2018 года. Поскольку ремонт был выполнен некачественно, администрация Вологды отказалась его оплачивать. После этого предпринимательница обратилась в суд, потребовав взыскать с заказчика 1,17 млн рублей.

— МКУ «Ритуал» с иском не согласилось и заявило о ненадлежащем выполнении работ. Также «Ритуал» сообщил, что обнаружил и зафиксировал новые нарушения, а именно: от ступеней на мемориале отпали плиты вместе с клеем, на котором они держались; в нескольких местах плиты съехали, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На суде предпринимательница заявила, что не считает своей обязанностью устранять недостатки, а ее юрист сказал, что использовать стелу по назначению после ремонта можно.

— В подтверждение чего представил фотографии, на которых курсанты и офицеры выстроены в парадной форме на фоне обелиска, а также возлагают к обелиску венки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото из группы Вологодского института права и экономики ФСИН, сделано 23 апреля 2019 года. Слева можно увидеть отвалившуюся плитку.

По ходатайству городской администрации была проведена экспертиза проведенных ремонтных работ. Выяснилось, что выполненные подрядчиком работы не соответствуют нормативно-техническим требованиям, указанным в техническом задании. Специалисты нашли недостатки в замене облицовки лестничных маршей и ступеней, работах по замене поручней и окраске перил, не соответствуют ТЗ толщина плит, ширина швов облицовки, нет сплошного заполнения клеевым раствором. Кроме того, на отдельных плитках наблюдаются трещины, сколы углов.

Эксперт также определил, что стоимость выполненных работ и материалов по контракту составляла 1 412 573 рубля, а стоимость устранения существующих недостатков почти в полтора раза больше — 2 037 193 рубля 20 копеек.

В итоге Арбитражный суд Вологодской области отклонил все доводы истца, включая довод о том, что мемориал используется и к нему приходят люди. Работы оплачивать не будут.