Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал незаконный баннер на историческом здании в Вологде

Вчера NewsVo сообщил, что незаконный баннер ВоГУ на улице Галкинской, 1 повесили, чтобы закрыть разрушившийся балкон исторического здания. А сегодня администрация города ответила, что эту вывеску разрешил оставить на здании.... Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Напомним, здание университета, построенное в 18 веке, находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия регионального значения. Федеральное законодательство запрещает размещение баннеров на таких объектах. Ранее администрация Вологды составила протокол по поводу этого нарушения, однако незаконную вывеску так и не убрали.

15 октября NewsVo позвонил в управление коммуникаций ВоГУ, чтобы узнать, почему проблему разрушающегося фасада «решили» таким образом. В университете сказали, что будут заявляться на грант Минкульта, который объявят в конце октября-начале ноября, чтобы получить средства на ремонт.

В вузе не считают, что баннер незаконный. Между тем, нарушение подтверждается не только федеральным законодательством, но и паспортом фасада: на Галкинской, 1 предусмотрено всего две информационные вывески – обе должны располагаться у входа.

Сегодня выяснилось, что и администрация города, и Комитет по охране объектов культурного наследия закрыли глаза на это нарушение. Это следует из ответа, который 16 октября дал одному из жителей начальник административного департамента администрации Вологды Алексей Никитин. Он сообщил, что ВоГУ попросил Комитет по охране объектов культурного наследия согласовать этот баннер «на период подготовки и проведения ремонтных работ фасада данного здания».

- По результатам рассмотрения заявки Комитет считает возможным согласиться с представленными материалами по размещению информационной надписи (баннера) в качестве временной меры до проведения реставрационных работ на фасаде здания, - ответил Алексей Никитин.

Отметим, что в законодательстве не предусмотрено оснований для временного размещения баннеров на исторических зданиях. Кроме того, сроки ремонта неизвестны, то есть ведомство, которое должно следить за охраной объектов культурного наследия, разрешило оставить на таком объекте незаконный баннер на неопределенный срок.

Не получится ли так, что с баннером здание не будут ремонтировать еще дольше, ведь проблема теперь «скрыта»?

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Согласно сведениям о доходах ректоров российских государственных вузов за 2018 год, Вячеслав Приятелев, который в это время был и.о. ректора ВоГУ, заработал 3 018 777 рублей, т.е. около 250 тысяч рублей в месяц.